Arelys Ramos, madre de Yulen Pereira, ha visitado Sálvame para hablar de Supervivientes. O ese era el requisito que le habría hecho a La fábrica de la tele para asistir al programa, pero los colaboradores enseguida han intentado hablar de su hijo y de Anabel Pantoja.

"Si me llamáis para hablar de Supervivientes, sin ningún problema, porque vengo de concursar allí", ha explicado ante las preguntas de otro tipo. No obstante, Adela González le ha insistido en que su personaje transciende a otros temas del corazón.

"No me la agobiéis. Ten paciencia, Arelys", ha pedido, por su parte, María Patiño. Sin embargo, los colaboradores han intentado esquivar los límites, y le han señalado que ha aparecido en las revistas gracias a Anabel.

"Si me vas a hablar de otra cosa que no sea Supervivientes, me voy", le ha espetado a Adela González. No obstante, los colaboradores han continuado intentando sacarle información sobre la sobrina de Isabel Pantoja. "Si me vais a hablar de Anabel, cojo la puerta y me voy", ha amenazado.

"No voy a hablar de Anabel Pantoja. Si lo entendéis bien, si no, me siento allí, pero muda", ha repetido. Finalmente, ha explicado la razón: "En la revista hablé de cosas muy buenas de las que estoy muy orgullosa, pero como solo publicaron una parte, ya no hablo".