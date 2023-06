Carmen Borrego defiende que su hijo se esconda de 'Sálvame': "Voy a apoyar que no quieran estar en los medios"

Carmen Borrego ya es abuela. Una situación complicada para la periodista, dado el distanciamiento con su hijo José María. No obstante, pese a que no asistió a Sálvame este lunes, la pequeña de las Campos decidía asistir al programa pese a haber pasado "24 horas muy malas".

La colaboradora no ha tardado en emocionarse cuando han retransmitido en directo que ya le habrían dado el alta a Paola Olmedo y al bebé. Y es que Borrego no habría conocido todavía a su nieto, pese a haberles enviado sus mejores deseos al padre del niño.

Aunque los colaboradores han señalado que es muy injusto que todavía no haya visto al bebé, Borrego ha defendido a su hijo. "Entiendo lo que estáis diciendo, pero me gustaría que me entendierais a mí y no voy a hablar mal de mi hijo y de mi nuera, y entiendo que quieran salvaguardar la imagen de su hijo".

"En estos momentos necesitan tranquilidad, y estar yo allí implica tensión", ha manifestado. Ante la insistencia de los colaboradores, la periodista ha estallado: "¡No quieren estar en los medios, coño! ¡Están en su absoluto derecho y yo los voy a apoyar, y no los voy a juzgar!".

El programa le ha mostrado entonces la primera imagen de su nieto, la de su pie, colgada por la familia en redes sociales. "No me he manifestado si he visto antes imágenes o no, pero me hace gracia porque tiene el mismo pie que mi hijo", ha expresado.