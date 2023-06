Laurent, atendida por Cáritas: "Yo ayer pedía apoyo; mañana quiero ser la que dé ayuda"

Emprendedora y valiente son algunos de los atributos que podrían definir a Laurent Vargas, aunque no siempre tuvo fácil el camino. Esta mujer de 39 años decidió migrar desde Santa Marta, ciudad de la costa caribeña colombiana, hasta Madrid. La inseguridad que vivía en su región hizo que tomara esta decisión: "Me vine sin pensarlo".

Cuando Laurent llegó a Madrid se encontraba en una ciudad diferente a la suya, alejada de su madre y de sus hijos gemelos a los que dejó en Colombia. El desconocimiento, la añoranza por su familia y la incertidumbre fueron algunos de los problemas a los que tuvo que hacer frente aquí: "Yo llegué con dinero para tres meses". "El principal problema al que me tuve que enfrentar cuando llegué fue al tema de los tiempos y la documentación: los trámites burocráticos", "Esto me ha detenido, me ha impedido conseguir un trabajo, pude trabajar cuidando mayores y niños, esto me permitió subsistir", señala.

En este escenario, nada favorecedor, Laurent tuvo la ayuda y el acompañamiento de organizaciones como Cáritas que pudieron allanar su camino. "Me acompañaron en todos los sentidos, con las cosas complicadas y con las simples. Me ayudaron a avanzar y se pusieron en mis zapatos para poder entenderme", "Me sentí escuchada", expone Laurent. Al igual que ella, Cáritas ha podido ayudar a 120.000 personas durante el año pasado: a encontrar casa, trabajo o con necesidades básicas. En 2022, el número de personas que tuvieron que atender aumentó en un 20%.

Laurent Vargas, una de las mujeres vulnerables atendidas por Cáritas. Jorge Paris Hernández

A pesar de las trabas que ha ido sorteando, Laurent pudo traer a sus hijos de 8 años a los 6 meses de llegar a Madrid y, además, consiguió abrir su propio negocio el mes pasado: Pizza Sartén, en la calle Ponce de León, en Chamberí. Ella no es nueva en el negocio de la hostelería, este restaurante lo abrió en 2010, cuando vivía en Colombia. "Ser empresaria te reta todos los días, tienes que tener un carácter fuerte", comenta.

"Sin Cáritas todo esto no hubiera podido ser posible", afirma. "Ellos me ofrecieron un acompañamiento desinteresado, me fueron llevando por el camino, me preguntaban por mis hijos, por mi madre, cómo estaba pagando el alquiler...". "Recibí formación sobre cómo emprender y gracias a eso he podido abrir mi pizzería", cuenta.

"Yo soy una persona que piensa que todos podemos encontrarnos en situaciones diferentes a lo largo de la vida, ayer yo estaba pidiendo la ayuda y pretendo que mañana sea yo quien la pueda dar", termina diciendo Laurent Vargas.