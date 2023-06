El asesino confeso de Romina Celeste pide perdón aunque no desvela dónde están los restos del cuerpo

Este martes ha tenido lugar una nueva sesión del juicio por la muerte de Romina Celeste en Lanzarote en 2018. El acusado de su muerte ha aprovechado el turno de la última palabra para pedir disculpas. No obstante, no ha desvelado dónde se encuentran los restos del cuerpo de la joven paraguaya, una petición directa de la madre de la víctima, quien ha considerado las palabras de disculpa como "un teatro".

La sesión se ha celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y después de las disculpas del acusado, ha concluido para que el jurado decida su veredicto. El hombre también ha aprovechado su último turno de palabra para detallar que aceptará la pena que se le imponga.

"Me arrepiento profundamente de todo lo que sucedió. Pido perdón a la familia, aunque no lo merezca, alguien me dijo una vez que el perdón no se pide, el perdón se merece y probablemente yo no merezca el perdón. Aun así lo pido y lo ruego a la familia de Romina, a mi familia, a todo la sociedad y, tal y como ha dicho mi abogado, aceptaré la pena que me sea impuesta por este tribunal e ingresaré voluntariamente en prisión", ha concluido.

Su abogado ha querido incidir en que lo que ha buscado con este juicio es la "reparación del daño", ya que matizó que "es lamentablemente lo único que él puede hacer porque devolverle la vida, lamentablemente no puede hacerlo".

La defensa ha incidido en que cuando se dicte la sentencia no la recurrirán. Sobre esto último ha pedido además que se tengan en cuenta las circunstancias de este caso, ya que "en ningún momento" han intentado "dilatar el procedimiento, que se podría haber utilizado".

"Yo no le creo, nunca le voy a creer", afirmó la madre de Romina, que ha calificado las disculpas como "teatro". La mujer esperaba que el acusado desvelara dónde se encuentran los restos del cuerpo de su hija para después pedir disculpas por lo sucedido.