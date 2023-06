El acusado y autor confeso del asesinato de Romina Celeste se ha sentado este martes en el banquillo de los acusados por última vez en la celebración de la última sesión del juicio en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.

En su último turno de palabra, Raúl Díaz ha pedido perdón tanto a su familia como a los parientes de su mujer, a la que asesinó: "Me arrepiento de todo lo que sucedió. Pido perdón a la familia, aunque no lo merezca". Sin embargo, en su salida del juzgado se ha mostrado completamente frío e impasible ante las preguntas de los periodistas. Incluso, se ha puesto frente a ellos y, sin ningún tipo de expresión en su rostro, se ha mantenido callado.

Este martes, En boca de todos ha podido hablar, en directo, con Miriam Rodríguez, madre de Romina Celeste, quien ha asegurado estar destrozada: "Yo no le creo. Nunca le voy a creer que pida perdón. Nunca dijo que se arrepentía. Yo esperaba que dijera dónde están los restos de mi hija, solo así lo hubiese podido perdonar, entre comillas".

Miriam Rodríguez ha atendido a 'En boca de todos'. MEDIASET

"No podría haberlo perdonado de corazón. Sí en palabras, pero de corazón, no, porque es el asesino de mi hija", ha agregado la mujer durante su conexión con el matinal de Cuatro. Además, Miriam ha señalado que no cree que Díaz pudiera arrojar los restos de su hija en cualquier parte: "Es mentira que los haya tirado por ahí. El día de mañana, la conciencia lo delatará y Dios sabe que la justicia divina le llegará".

"Me encuentro un poco triste, pero a la vez digo que ha llegado a su fin. Romina tuvo un juicio, lo que muchas no tienen. Ha llegado su fin, le dejaré volar, pero nunca la voy a olvidar", ha recalcado Miriam que, además, nunca sospechó que nada de esto pudiera pasar: "Me dio la sensación de que era muy bueno, siempre hablaba bien, era bueno. Para mí, era una persona normal. Ocultó el diablo que tenía dentro".