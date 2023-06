¿Qué hago si mi vecino ha ocupado mi plaza de garaje?

Algunas veces puede darse la incómoda situación de encontrarte un vehículo ajeno invadiendo tu plaza de garaje. El disgusto será mayor si no sabes de quién es el coche o moto y si no ha dejado una nota de su acción. ¿Qué se puede hacer?

Algunas personas no respetan la propiedad ajena, en este caso, tal vez porque piensan que ocupar una plaza de garaje no es tan grave como hacer lo mismo en una casa, finca, etc. Sin embargo, los perjuicios que se ocasionan si aparcan en tu plaza de garaje son molestos y engorrosos.

Ante una situación como esta, estos son los derechos o soluciones cuando ocupan o invaden el espacio en tu garaje:

La vía amistosa

Lo más adecuado sería encontrar una solución de buenas maneras. Es decir, si el garaje tiene un conserje, te acercas y hablas con él para consultarle de quién es el vehículo y así ponerte en contacto con el responsable o dejarle una nota cordial y amistosa.

Haz una fotografía del coche aparcado en tu plaza para que sirva de constancia del hecho y procura que lo vea el conserje, portero o presidente de la comunidad para que sean testigos, por lo que pueda pasar después. Ellos también te podrán ayudar a identificar al propietario del coche si tú no le conoces, ya que tendrán un listado de los coches de los vecinos que estacionen en el parking.

Si la situación persiste el siguiente paso será informar al presidente de la comunidad, recuerda que hay algunas comunidades que tienen un régimen sancionador para este tipo de situaciones

¿Puedo avisar a la grúa?

Antes de llamar a una grúa, es mejor hablar con el presidente de la comunidad. Wochit

Para la retirada del coche, si se trata de un aparcamiento comunitario, debes saber que la grúa municipal no está capacitada para sacar un vehículo de una urbanización privada.

Lo mejor será consultar con el presidente de la comunidad, ya que algunas tienen acuerdos con grúas privadas para retirar los vehículos que ocupen plazas ajenas. En este caso, el presidente es quien debe llamar a la grúa y el infractor será quien pagará la factura, siempre con una sentencia judicial firme.

La vía judicial

Si pasan los días y el coche que ocupa tu plaza no se mueve, o si has conseguido hablar con el dueño pero sin resultado, pese a pedirle que retire el coche, es el momento de denunciarlo a la Policía. Ocupar una plaza de garaje ajena está reconocido como delito en el Código Penal.

Como hemos dicho, si la situación es la misma, el último recurso que te queda es optar por la vía judicial por parte de la comunidad o a nuestro título personal.

Es recomendable que cuentes con pruebas o testigos, ya que debemos ser capaces de probar la ocupación ilícita y muchas leyes están de tu parte. Por lo que el juez te dará la razón y el responsable que ocupe tu plaza de garaje tendrá que acatar la orden judicial.

Si se produce sentencia condenatoria y el responsable desiste de su actitud, deberás denunciarlo por desobediencia a la autoridad judicial, según lo establecido en el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual le acarreará indemnizaciones por daños y perjuicios y sanciones aún más graves.

Ya se han producido algunas sentencias de los tribunales por casos similares en toda España, en las que se han impuesto fuertes sanciones a estas personas por los daños y perjuicios ocasionados.