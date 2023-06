El Gobierno tilda de "destructivo" el proyecto de Feijóo tras decir el PP que derogará la ley trans y la de memoria democrática

"Es destructivo". Así califica el Gobierno el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y principal contrincante del presidente Pedro Sánchez en las próximas elecciones del 23 de julio. Varios ministros han criticado al presidente popular, más aún después de que sugiriese que, en caso de llegar a la Moncloa, prevé suprimir el Ministerio de Igualdad y derogar algunas de las leyes más características del Ejecutivo, como la trans o la de memoria democrática. Con todo, Moncloa celebra que haya aceptado -de momento y al menos- un debate de los seis propuestos por Sánchez: "No sabemos si quiere esconder su proyecto o si directamente no tiene".

“Es bastante evidente que el proyecto de Feijóo es destructivo, derogando avances que hemos aprobado durante esta legislatura”, ha señalado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros de este martes. El titular de la cartera de la que correspondió la realización de la ley de memoria, una de las señaladas por Feijóo, ha insistido en preguntar al aire sobre qué le puede “molestar a un demócrata” de dicho articulado: si los “homenajes a las víctimas de los dos bandos” o “que las familias puedan recuperar restos de sus seres queridos”. “No es política, es humanidad", ha sentenciado Bolaños, que ha insistido en preguntarle al PP con "qué retrocesos" quieren "castigar" a los ciudadanos.

Sobre suprimir el Ministerio de Igualdad ha hablado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. También desde la mesa del Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial ha asegurado sentirse "muy orgullosa" de pertenecer a las fuerzas políticas "que han protagonizado los avances en igualdad". "Quien no defienda esa causa", ha dicho refiriéndose a Feijóo, pero sin nombrarle directamente, "responderá por ello ante la ciudadanía". En su entrevista en Onda Cero, Feijóo no ha mentado directamente al departamento de Montero, pero sí ha señalado que tanto Igualdad como Consumo eran subsecretarías con anteriores gobiernos y ha mencionado que Universidades, Cultura y Educación "merecen una consolidación".

Habrá al menos un cara a cara

En dicha entrevista, el líder del PP también ha confirmado que asistirá a al menos uno de los cara a cara aceptados por Sánchez, que propuso ayer que se celebraran hasta seis en el tiempo que queda hasta las elecciones de finales de julio. "Va a haber un cara a cara entre Sánchez y yo en campaña. No tengo ningún problema con ello", ha lanzado. Moncloa celebra el paso dado por el PP e intentarán que los 'populares', a quien los socialistas ya han mandado sendas cartas, acepten más. "Lo que ayer era una excentricidad hoy ya es un debate", se congratulan en el palacio presidencial.

Con todo, fuentes cercanas la presidente aseguran que Feijóo "está escondido, porque o no tiene propuesta o no la quiere enseñar". Es un argumento similar al esgrimido este martes por las ministras de Educación y Hacienda, Pilar Alegría y María Jesús Montero. La portavoz del PSOE ha asegurado que lo “excéntrico” en una democracia es “no debatir” y ha dicho no entender el “problema”. “Los ciudadanos merecen que los candidatos expliquen qué quieren hacer”, ha dicho en una entrevista en TVE. Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE ha defendido el "interés informativo" de los cara a cara y ha pedido que el PP dé a conocer si piensan "bajar las pensiones o el salario mínimo interprofesional".