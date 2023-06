Compromís busca copar los puestos de salida en las listas valencianas de Sumar

Compromís "no está vetando a nadie", pero desde luego quiere "liderar" las listas de Sumar en la Comunidad Valenciana. Así lo aseguró este martes el líder valencianista en Les Corts, Joan Baldoví, después de que el ex secretario general morado, Pablo Iglesias, acusara a Compromís -y también a Más Madrid y Catalunya en Comú- de estar condicionando su presencia en Sumar a la exclusión de Podemos de las candidaturas.

"Creo que los números del pasado domingo avalan esta exigencia" de que Compromís debe liderar las listas valencianas que encabezará a nivel estatal Yolanda Díaz, planteó este martes Baldoví en una entrevista en La Hora de La 1. La formación considera que estos resultados demuestran que, pese a su retroceso electoral, son la única fuerza a la izquierda del PSOE con peso en la Comunidad Valenciana, dado que obtuvo el 14,3% de los votos en las elecciones autonómicas por apenas un 3,5% de Podemos.

No obstante, estas cifras no son directamente extrapolables a unas elecciones generales. 2019 es buen ejemplo de ello. En abril, Unidas Podemos y Compromís se presentaron separadas a los comicios generales: los morados obtuvieron cinco escaños y los valencianistas, tan solo uno por la provincia de València. Y, apenas un mes después, en las autonómicas de mayo las tornas se dieron la vuelta: Unidas Podemos logró ocho actas en Les Corts con el 8% de los votos y Compromís, 17 diputados y un 16,4% de los sufragios.

Compromís, en cualquier caso, considera que el enorme batacazo de Podemos en las elecciones del pasado domingo revela que la formación ya no es una fuerza de primer orden en la Comunitat Valenciana. Y que, por ende, los puestos de salida en las listas de Sumar, los que tienen asegurado que conseguirán escaño, deben ocuparlos sus dirigentes. Eso no implica un veto a Podemos, puesto que no se pone como condición no compartir candidatura con los morados. Pero sí supondría que la formación de Ione Belarra tuviera muy complicado obtener un diputao en las provincias valencianas.

En cualquier caso, las negociaciones siguen abiertas pese a lo apretadísimo de los tiempos, y Baldoví afirmó este martes que su propuesta es de máximos, es decir, que Compromís irá rebajando sus exigencias en función de lo que hable con Sumar. "Evidentemente, planteamos unas condiciones de partida y a medida que van pasando los días se matizan, se cambian", señaló el dirigente, que sostuvo, además, que su partido no está "haciendo nada que no hiciéramos en 2015 o 2016 cuando pactamos con Podemos, poner condiciones de partida y luego ir matizando".