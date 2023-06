La Generalitat aprueba empezar a definir zonas de mercado residencial tensionado para limitar los precios de los alquileres

La Generalitat ha aprobado esta mañana empezar los trabajos para definir las zonas de mercado residencial tensionado para limitar los precios de los alquileres. Esta medida ha sido anunciada por la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, y responde a la entrada en vigor hace doce días de la Ley de la Vivienda del Gobierno central.

Patrícia Plaja ha indicado que el objetivo de iniciar estos trabajos es poder poner límite al precio de los alquileres lo antes posible ya que “se han perdido muchos meses” tras haberse suspendido por inconstitucional la ley catalana de contención de precios de los alquileres. El Govern considera que la decisión del Tribunal Constitucional “no beneficiaba a la ciudadanía en general, ni a las familias trabajadoras, ni a los jóvenes, ni a las personas de edad avanzada”.

La finalidad de la limitación de los alquileres, según el Govern, es que los catalanes “puedan conseguir una vivienda digna a un precio razonable”, ya que considera que “muchos ciudadanos dedican un porcentaje demasiado elevado de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca”, remarca Patrícia Plaja. Desde el ejecutivo catalán, se recuerda que los organismos internacionales recomiendan que el porcentaje destinado a pagar el alquiler o las cuotas de compra de vivienda, no pasen el 30% del sueldo.

Para paliar este problema, el Govern aprovecha que la Ley de la Vivienda faculta a las administraciones competentes para aplicar un límite a los precios de los alquileres según los criterios que establece la norma. La delimitación de zonas residenciales tensionadas es el paso previo para poder poner un tope a los alquileres. Los trabajos para definir estas áreas durarán “unos meses”, según Patrícia Plaja, que tendrán que incorporar un informe, medidas correctoras y un calendario de aplicación recogidos en una memoria justificativa.

Una vez hayan acabado esos trabajos y se haya presentado toda la información, se abre un plazo de alegaciones de ciudadanos y municipios, que “según pasó cuando se aplicó la ley catalana de contención de precios de los alquileres, fueron los que más alegaciones presentaron”, ha indicado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Inicador actualizado y operativo

Los límites a los precios de los alquileres en “zonas tensionadas con oferta insuficiente de vivienda asequible” estarán vigentes por un plazo de tres años, revisables cada año. Paralelamente, y para acelerar el proceso de limitación de los precios, la Generalitat solicitará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se “retome el índice catalán de referencia del precio de alquiler”, ha informado Plaja, que además ha asegurado que está “actualizado y plenamente operativo, pero es inaplicable tras la suspensión de la ley catalana de contención de los alquileres por el Tribunal constitucional”.

El indicador que surgió de los trabajos que se realizaron en aplicación de la Ley de Contención de Alquileres del Parlament de Catalunya, es una información pública de consulta con carácter orientativo que permite conocer una estimación del precio medio del metro cuadrado de un alquiler con unas características definidas en una determinada zona.

Según la portavoz del Govern, “el mapa de emergencia habitacional no ha cambiado demasiado en los meses que han pasado desde que la ley catalana fue suspendida hasta ahora”. Patrícia Plaja considera que “quizás no sea exactamente el mismo mapa que surgió entonces de la ley de contención de alquileres pero no creo que varíe mucho”. Plaja ha recordado que “entonces se delimitaron 142 zonas tensionadas en Cataluña, y pueden haber cambiado algunas, pero no creo que sean muchas”.