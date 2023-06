La 'tiktoker' Marina Rivers confiesa el acoso que tiene que sufrir más allá de las redes: "La gente me pega y me escupe"

"Está de moda odiarme", asegura la tiktoker Marina Rivers en su última entrevista en el programa de Las uñas. Es evidente que la creadora de contenido recibe miles de comentarios negativos al día, pero hay mucho más de lo que se ve en redes.

En su encuentro con Sindy Takanashi ha confesado lo que ha tenido que sufrir en privado desde que comenzó a ser conocida hace a penas tres años, con solo 18 años.

"La gente me pega, me escupe y me graba", ha confesado la madrileña sobre sus noches de fiesta con sus amigos: "Me he vuelto tan meme que la gente se piensa que es divertido"

A penas puede vivir una noche normal con sus amigos, ni siquiera en reservados, porque siempre hay alguien que quiere empezar una pelea para intentar que ella quede mal.

Marina ha denunciado que la violencia traspasa la pantalla de muchas maneras que no comparte en redes. Una de ellas, los deepfakes, imágenes editadas de su perfil con la que parece que está desnuda.

"Son grupos de Telegram que tienen 20.000 personas", se ha quejado, sorprendida y asqueada. Ha asegurado que ha intentado acudir a la justicia para frenar a los que crean imágenes falsas suyas, pero no ha conseguido nada.

"Hay listas con todas las influencers de España que ponen nuestra cara en imágenes de actrices porno", ha explicado. Algo de lo que poca gente se queda públicamente en su perfil por vergüenza y de lo que están completamente desprotegidas.