Colau acusa a Podemos de estar negociando una coalición con ERC a la vez que habla con Sumar pero los independentistas lo niegan

Incendio en las negociaciones a la izquierda del PSOE para conformar una única lista para el 23-J con Yolanda Díaz como candidata. Este martes, Catalunya en Comú, el partido de la todavía alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acusó a Podemos de estar manteniendo negociaciones a dos bandas: unas oficiales con Sumar, para poner en marcha una coalición liderada por Díaz, y otras paralelas con ERC, con el fin de acudir a las elecciones aliado con la formación independentista si la otra opción fracasa. Los republicanos niegan tajantemente estar negociando con Podemos, mientras los morados aún no se han pronunciado.

Los comuns, como adelantó Público y confirmó posteriormente 20minutos, aseguran que ha sido la propia dirección estatal de Podemos la que ha trasladado a Colau y los suyos "que está negociando con ERC para presentarse en coalición a las elecciones generales convocadas para el próximo 23 de julio". "Sumar está llevando a cabo negociaciones con todos los actores de la izquierda para presentarse conjuntamente, unas negociaciones de las que los comuns también participan", por lo que se ha "recibido con sorpresa que Podemos haya trasladado que, paralelamente a la negociación con Sumar, también están negociando con ERC para presentarse con los independentistas a las elecciones generales", asegura el partido, hasta ahora referente de Unidas Podemos en Cataluña.

La formación republicana, no obstante, negó tajantemente la información planteada por Catalunya en Comú minutos después de que se hiciera pública. "Ante las informaciones aparecidas, ERC afirma tajantemente que no está en ninguna negociación abierta con Podemos para configurar ninguna lista ni coalición para las elecciones españolas del próximo 23 de julio. ERC pide que las disputas internas de otras formaciones no los sitúen en filtraciones interesadas", espetó el partido liderado en Madrid por Gabriel Rufián en un breve comunicado.

