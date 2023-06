El pasado sábado se emitía en Panamericana TV el programa Sábado con Andrés, que presenta el presentador Andrés Hurtado, muy conocido en Perú. El formato se centraba en la elección de Miss Perú y el conductor iba una a una haciendo preguntas a las diferentes candidatas.

Al llegar a una de ellas y leyendo un papel que tenía en las manos, le preguntaba. "¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?". La joven se quedaba confundida y reconfirmaba la pregunta: "¿Medio?".

"Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, ¿puede ser miedo...?", decía entonces Hurtado, ya molesto.

"Usted, venga, señor director... yo frente al país no voy a quedar mal como conductor", decía el presentador acercándose a las cámaras, donde estaba el productor del programa. "Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así", decía Hurtado, pidiendo a la cámara que mostrara que en el papel que estaba leyendo estaba escrito "medio" y no "miedo".

"Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor... me gustaría que des un paso al costado como productor del programa Sábado con Andrés. Deja tu puesto a uno de los chicos ¿sí?, gracias", le decía a un cabizbajo productor.

"Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente, yo no puedo permitir...", decía el presentador al volver al plató, antes de dirigirse de nuevo al director despedido y espetarle: "termina el programa y dejas tu trabajo".

Andrés Hurtado despide al productor en directo durante la gala de Miss Perú 2023 pic.twitter.com/IAuk5KqNaJ — TVMASPI (@sebas_maspons) June 5, 2023

El productor supuestamente despedido es José Malpartida, que había trabajado durante años en diversos programas con Hurtado, un conocido humorista y presentador peruano.