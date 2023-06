La vicealcaldesa de Madrid presume de que a las mesas altas con dos taburetes "les llaman Modelo Villacís"

La vicealcaldesa de Madrid en funciones, Begoña Villacís, ha destacado este martes que a una mesa alta con dos taburetes en una terraza de bar o restaurante se le conoce como 'Modelo Villacís' por permitir su instalación durante la pandemia por Covid-19 para ayudar a la hostelería de la capital.

"Una mesa alta de baja ocupación, le llaman 'Modelo Villacís', y es gracias a lo que conseguimos", ha trasladado ante los medios de comunicación desde el Mercado Barceló al ser requerida sobre su posible legado en la ciudad tras no obtener representación en las últimas elecciones municipales.

"He trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ver a todos los sectores, el comercio por el que he peleado, la hostelería, la moda... agradecer el trabajo de forma tan sincera, no lo hacen por ningún otro interés", ha indicado tras recibir un homenaje de estos sectores en el Mercado de Barceló.

Ante este gesto, Begoña Villacís se ha reconocido "impresionada, agradecida y enamorada de la ciudad". Villacís ha destacado sobre su trabajo al frente de la Vicealcaldía que se ha dedicado a "escuchar mucho a la sociedad civil" gracias a que provenía de la empresa privada, donde "o te lo curras todos los días, o la empresa está destinada a morir, y llevar ese pensamiento a la administración pública es lo que ha funcionado".