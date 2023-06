Almeida, una semana antes de presentar a su novia: "Espero formar una familia algún día"

El fin de la 'soltería de oro' del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sigue dando que hablar. Apenas unos días después de lograr la mayoría absoluta en las urnas, el flamante ganador de las elecciones presentó a su novia en sociedad durante la tradicional corrida de toros de la Prensa celebrada en Las Ventas. Y los comentarios sobre la susodicha se multiplicaron: Teresa Urquijo y Moreno, 27 años, analista de profesión y emparentada con la Familia Real.

Según apuntan diversos medios, la pareja llevaba seis meses saliendo, aunque no fue hasta el pasado domingo, 4 de junio, cuando el abogado del Estado decidió hacer pública la relación. Al parecer, Almeida no quería que los ecos de su affaire amoroso interfirieran en la campaña, así que guardo el secreto hasta haber superado las elecciones. No obstante, el político sí que dejó algunas pistas durante una entrevista concedida a 20minutos, que vista con perspectiva, cobran todo el sentido.

Hay que rebobinar dos semanas, hasta el 23 de mayo, martes para más señas. Una vez despachadas todas las cuestiones políticas, el candidato popular a reelección de la Alcaldía de Madrid, fue sometido a unas preguntas desenfadadas para conocer La cara más personal del candidato, como tenía por título la sección. Una de ellas le inquiría sobre alguna espinita que tuviera clavada en su vida personal, algo que le quedara por cumplir. El alcalde, muy sincero, confesó que esperaba "formar una familia algún día".

Se trata de la primera relación que se hace pública de Almeida desde que se convirtiera en alcalde en el año 2019. Su estado civil ha sido objeto de chanzas y especulaciones durante todo este tiempo, frente a las que el regidor ha respondido siempre con la sorna que le caracteriza. "Ser alcalde, ser soltero y tal, ser el primero que hay en Madrid... Pues, a lo mejor, puede llamar la atención. Y yo creo que a la gente, con mi físico, le extraña que no ligue", bromeó El Hormiguero hace dos años. Lo que es seguro es que a Urquijo no la conoció por Tinder, porque como aclaró a Pablo Motos él no lo necesita. "Yo soy tradicional", dijo entre risas.

Almeida ha puesto fin a su fama de 'soltero de oro' con Teresa Urquijo y Moreno, una joven 22 años menor que él, que trabaja -según su perfil de LinkedIn- como analista en la empresa de inversión inmobiliaria Merlin Properties. Antes, fue voluntaria en el área de hospitalidad de Lourdes, así como en Manila (Filipinas), Londres o Ciudad de México. Y en cuanto a sus estudios, se licenció en un doble Grado en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia Comillas.

También son conocidos los vínculos de Urquijo con la monarquía española, lo que por cierto comparte con el popular. Su madre es Beatriz Moreno, hija de doña Teresa de Borbón, la prima del rey Juan Carlos. Almeida, por su parte, es nieto de Pablo Martínez-Almeida, uno de los consejeros privados del abuelo de Felipe VI, Juan de Borbón, el Conde de Barcelona.