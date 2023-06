Joana Sanz desvela cómo ha vivido estos meses tras la supuesta violación de Dani Alves: "Pese a todo, seguiré estando ahí"

Las últimas semanas han sido difíciles para Joana Sanz, quien tuvo que hacer frente a la muerte de su madre y, días después, armarse de valor para otro duro varapalo. Ahora, por primera vez, ha desvelado a Vanitatis cómo ha vivido estos meses tras la supuesta acusación de violación de su marido, Dani Alves.

La modelo ha confesado que se encuentra "mal, triste y asustada" y que, incluso, está recibiendo ayuda profesional para sobrellevar la situación. "Es tremendo todo lo que ha ocurrido Y me está salpicando todo a mí sin haber hecho nada. Al revés, yo soy una víctima también. A mí me está tocando lidiar con algo que me he encontrado", ha explicado a la revista.

La tinerfeña ha desvelado que al conocer la noticia se quedó "en shock" pues no entendía la infidelidad de su entonces pareja ya que su relación iba viento en popa. "Jamás hemos tenido un problema por nada. Yo soy una persona muy fácil y no discuto. Lo que más me duele de que haya pasado todo esto es que el amor está intacto", ha expresado.

"Dani y yo tenemos una conversación pendiente porque ha roto unos valores que yo considero que son los que mantienen un matrimonio: el respeto y la confianza. Pero, pese a todo esto, seguiré estando ahí porque Dani es mi familia", ha manifestado en la entrevista y ha añadido que, en sus visitas a la cárcel, no ha podido tocar este tema con él debido a que no están solos.

A pesar de lo que se ha especulado en torno a la culpabilidad o no del deportista, Joana Sanz cree en su inocencia y, además, ha confesado que, a su parecer, Alves ha dado diferentes versiones de los hechos para evitar provocarle "un dolor más en el peor momento" de su vida.

La maniquí ha visitado en varias ocasiones al deportista y, de hecho, ha sacado a la luz que habla con él todos los días por teléfono. Sin embargo, ella ha dejado claro que no ve una segunda oportunidad entre ambos. "No puedo evitar preocuparme por él, pero eso no significa que no esté dolida por lo que me ha hecho. Si estuviera en casa, seguramente lo tendría bloqueado y dejaría que cuidaran de él sus amigos. Pero la situación en la que está es diferente", ha explicado.

Poco después de este revuelo mediático, Joana Sanz decidió centrarse en su vida personal y profesional. En principio, su idea era irse a París, pero el alto nivel de la capital le impediría hacer frente a su día a día. Una decisión en la que Dani Alves no quiso apoyarla económicamente. Por lo que hubo un giro en sus planes y, finalmente, se trasladó a Madrid.

"He cogido mi apartamento, me lo pago yo solita y, gracias a Dios, estoy saliendo a flote. He visto que, mediáticamente, todo esto no está afectando a mi trabajo y que los clientes siguen apostando por mí. Ahora tengo un proyecto en Madrid que es muy importante para mí. Voy a ser embajadora de una empresa que tiene que ver con la salud", ha desvelado la modelo quien, además, tiene en mente otras colaboraciones profesionales.