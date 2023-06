Candidatos a nuevo secretario general de la OTAN: las quinielas colocan a Sánchez entre los favoritos tras Frederiksen y Rutte

La OTAN fue un barco a la deriva para muchos, pero ahora se ha convertido en uno que ha cogido velocidad de crucero. Y busca capitán. El actual secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, tendría que haber dejado el cargo hace un año, pero la invasión rusa de Ucrania cambió los planes de todos y también los del dirigente noruego, que alargó unos meses más su mandato. Pero no va más. Ahora la organización tiene que buscarle sustituto o sustituta y el casting ha comenzado con una serie de nombres sobre la mesa que cubren diferentes perfiles y personalidades políticas muy variadas.

Quien parece liderar las quinielas es Mette Frederiksen. La primera ministra danesa estrenó el pasado mes de diciembre un nuevo Gobierno en coalición con moderados y liberales, después de haber compartido gabinete con socios de izquierdas durante la pasada legislatura. Una de las primeras medidas anunciadas por el Ejecutivo fue el aumento de gasto en Defensa y, además, Dinamarca entró hace justo un año en la política de Defensa común de la Unión Europea, rompiendo con una cláusula de salida que desde hace 30 años mantenía fuera al país en misiones y programas militares comunitarios.

Se le ve como una candidata con "serias opciones" de reemplazar a Stoltenberg, pero sería llamativo que una figura danesa volviera al cargo puesto que el predecesor del noruego fue Anders Fogh Rasmussen. Eso juega en contra de Frederiksen, que no se ha pronunciado sobre esta posibilidad mientras los países nórdicos ganan peso en la esfera global, dada la entrada de Finlandia en la OTAN y la llamada a la puerta de la Alianza de Suecia, aunque Estocolmo todavía está esperando a que Turquía levante su veto.

Pero en la carrera la sigue de cerca otro peso pesado de la política europea: Mark Rutte. Tal como apuntan fuentes consultadas por 20minutos el salto del primer ministro neerlandés a la Alianza Atlántica "se viene tanteando desde hace meses", sobre todo por la buena relación que ha labrado con Estados Unidos. Y es que el beneplácito de la Casa Blanca es condición sine qua non para ocupar el asiento de mando en Bruselas. Rutte es además uno de los mandatarios europeos que más tiempo lleva en el cargo, desde 2010, compartiendo mesa con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

Un paso clave para que su nominación pueda salir bien se produjo cuando Países Bajos, hace solo unos meses, se alineó con Estados Unidos para 'empujar' en la competición frente a China en el mercado de los semiconductores, dado que Ámsterdam es uno de los puntos europeos más potentes en este sentido. Rutte optó entonces por multiplicar los controles sobre Pekín, siguiendo el ritmo que marca Washington. Esto además se alinea con el objetivo de alcanzar "un papel más importante de la UE para garantizar la coherencia de nuestras políticas en materia de seguridad, comercio y tecnología", tal como pide la Comisión Europea.

Si se pudiera hacer un pódium en la lista de nombre para asumir el mando de la OTAN quizá el tercero podría ser Pedro Sánchez. "Es un bulo", aseguró el presidente del Gobierno español al referirse a esta posibilidad, que ya se ha ido publicando durante los últimos días sobre todo a raíz del adelanto electoral para el 23-J. Sánchez asegura que ese no es su plan, aunque en parte lo dice con la boca pequeña porque su perfil encaja bien en lo que busca ahora la organización según apuntan desde Euractiv.

Si se habla de contrapesos, la mirada se tiene que posar en el Este o en el sur de Europa, porque apostar por un nórdico o nórdica supondría repetir 'equipo' después de un noruego haya ocupado el cargo en los últimos años. Los países mediterráneos han ido ganando peso en los últimos años y la voz de Sánchez se ha oído mucho en clave Unión Europea. Como Rutte, mantiene una relación estrecha con la Administración Biden y está bien valorado por liderar debates como el energético dentro del Consejo Europeo. Además, su experiencia en Bosnia en el equipo de Carlos Westendorp cuando este era Alto Representante de Naciones Unidas en el país juega bastante a su favor.

No obstante, el peso específico de España dentro de la OTAN sigue siendo bajo en comparación con otros aliados. Todavía no está el país en el primer escalón. Quien también quiere dar el salto a la Alianza Atlántica es Ben Wallace. El ministro de Defensa del Reino Unido quiere coger impulso gracias al enorme apoyo de su país a Ucrania, y tiene buena prensa en los cuarteles generales de la Alianza, pero la inestabilidad política británica de los últimos tiempos no es un elemento que vaya en su favor. Su nombre suena más por el peso de Londres que por el propio perfil que él marca.

Más atrás en la carrera quedan ya otros nombres como Kaja Kallas, Sanna Marin o incluso Ursula von der Leyen. La primera gusta a muchos en el círculo de la Alianza, pues su labor como primera ministra de Estonia frente a los movimientos rusos ha suscitado elogios desde que empezó la invasión de Ucrania. En cambio, su nombre ha ido cayendo en las quinielas a la vez que subía el de Marin. Tras perder las elecciones en Finlandia y no poder formar de nuevo Gobierno puede ser momento de que inicie una carrera internacional, aunque su sitio quizá esté en un alto cargo en la UE. Precisamente uno como el que ahora ocupa Von der Leyen. Sobre ella solo hubo rumores para dar el salto a la OTAN sin cambiar de ciudad, porque, si dan los números, parece que seguirá al frente de la Comisión Europea.