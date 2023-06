Belén Esteban rechaza a Gerard Piqué

Belén Esteban ha hecho una sorprendente revelación: Gerard Piqué le ha hecho una propuesta que, desgraciadamente, ella ha terminado rechazando.

Según contó ella misma en el podcast Club 133, el exdeportista le ha pedido que asista a su programa de la Kings League. "Os voy a contar una cosa que no sabe nadie", reveló la de Paracuellos tras encontrarse con Gerard Romero, el presidente de Jijantes, uno de los equipos más populares de la Kings League.

"Pasó una cosa que me hizo mucha ilusión. Gerard Romero le mandó mi foto a Piqué y quería que fuera al programa que hacen de fútbol. A mí no me habló directamente, se lo dijo a Gerard, pero me llamó la atención. Y digo yo: 'hay que ver, porque yo le he puesto fino, le he dado una caña con la separación de Shakira, yo lo siento, pero soy más de Shakira y las cosas como son", remató la colaboradora de Sálvame.

Lo cierto es que esta revelación ha sorprendido, sobre todo si se tiene en cuenta la maltrecha relación de Piqué con el espacio de Telecinco. Hace unas semanas, el exjugador del Barça aprovechó el adiós del programa para lanzar un dardo y fardar de la Kings League: "Hemos hecho que se acabe, mejor para la sociedad".

El anuncio de la retirada de la emisión del espacio coincidió con la llegada de la Kings League a Cuatro tras haber llegado a un acuerdo con el grupo de comunicación, lo que había despertado las dudas de los presidentes del torneo sobre si guardaba alguna relación el aterrizaje de la competición en televisión con el fin del programa. "Hemos hecho que se acabara Sálvame. No estaba dentro del contrato, no lo impuse", aclaró son sorna el ex del Barça.

No obstante, el exfutbolista del FC Barcelona no dudó un instante en cargar contra uno de los programas estrella en televisión durante varios años: "Que se haya acabado no me parece mal. Es indecente lo que hacen en ese programa, es todo mentira. Es mejor que se acabe. Para la sociedad es mejor que se acabe. Punto", sentenció Piqué tras dejar en el aire una pregunta de la que sabe muy bien la respuesta: "Que qué me han hecho...", decía entre dientes.

La guerra Piqué-Sálvame viene de lejos y la ruptura con Shakira terminó de explotar cualquier tipo de vínculo entre el exjugador catalán y el programa de televisión, el cual se postuló a favor de la cantante en todo momento.