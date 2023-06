Danna Ponce sufre una grave hemorragia en el quinto mes de su embarazo: "Horrible"

Danna Ponce ha vivido uno de los momentos más complicados de su vida y del que todavía se está recuperando. La influencer ha relatado en su canal de MTMAD, Ahora o nunca, que ha sufrido una grave hemorragia en el quinto mes de su embarazo.

La exconcursante de Pesadilla en el paraíso ha empezado contando que todo sucedió el pasado lunes cuando volvía de Nueva York a Valencia con su novio, Xavier Cortés. "Era un viaje muy largo, con 6 o 7 horas de escala hasta coger el vuelo a Valencia. Estuvimos casi 30 horas fuera de casa sin dormir", ha expresado la joven de 28 años y ha añadido que se encontraba bien aunque le dolía la espalda.

La creadora de contenido ha relatado que llegó a su hogar muy cansada y que, tras darse un baño y charlar un rato con su pareja, decidió irse a la cama. Fue entonces cuando la influencer y Xavier Cortés vivieron uno de los mayores sustos de su vida.

Danna Ponce ha contado que se levantó al poco rato de irse a dormir para tomar un poco de agua de la botella que tenía en su mesita de noche. Sin embargo, ella se percató de que algo no iba bien. "Yo vi como que en las manos tenía algo. Le dije a Xavier enciende la luz y... fue un shock. Estaba todo absolutamente lleno de sangre. Mis manos, yo, mi barriga, Xavi, la cama...", ha expresado llevándose las manos a la cabeza, dejando entrever que aún se estremece al recordar aquellos momentos.

La exconcursante ha confesado que ella estaba aún más preocupada y se temía la peor de las noticias por lo que la hemorragia podría significar estando ella en el quinto mes de su embarazo. Sin saber qué hacer, llamó a su madre para explicarle la situación y esta, enseguida, acudió a su casa para llevarles al hospital.

"Mi vida pasó por delante en ese momento. Hasta que no escuché latir el corazón de mi hijo no pude estar tranquila. Fue horrible. No se lo deseo a nadie", ha desvelado. A pesar de que todo quedó en un susto y el bebé está bien, la pareja aún no sabe con exactitud qué pudo pasar para que se produjera la hemorragia.

Tanto Danna Ponce como Xavier Cortés recuerdan con gran dificultad este duro episodio de sus vidas. No obstante, la exconcursante, siguiendo los consejos médicos, ha bajado el ritmo de su día a día y, ahora, guarda reposo por el bien del niño.