Tu horóscopo diario: martes 6 de junio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 6 de junio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Todo indica que te espera un día difícil en lo que se refiere al trabajo, un día muy sobrecargado y de muchos problemas, en el que podrían surgir contratiempos o imprevistos con los que no contabas. Por la tarde será algo mejor y en ese periodo vivirás los mejores momentos junto a tus seres queridos. Debes ser prudente.

Tauro

Un mal aspecto del Sol y Plutón indica que hoy las cosas no van a ser fáciles especialmente en los asuntos del corazón. Sin que te des cuenta podrías dejarte llevar por las bajas pasiones y promover conflictos o dar una gran importancia a cosas que no la tienen en realidad. Esto te ocurrirá tanto en el amor como en el trabajo.

Géminis

Un contacto disonante entre el Sol y Plutón, a lo largo del día de hoy, amenazará con sacar al exterior tu lado más destructivo o conflictivo. Sobre todo, debes esforzarte por tomar decisiones o hacer las cosas movido siempre por la cabeza y tu lado más racional, y no por los impulsos y emociones, si no lo podrías lamentar.

Cáncer

Hoy una posición adversa de Plutón podría llevarte a sacar tu lado más violento o colérico ante situaciones que, en general, no tienen tanta importancia o se podrían resolver de otra manera. Tu gran sensibilidad natural hoy se podrá convertir en la lava de un volcán en erupción, aunque depende de ti, piensa ante de actuar.

Leo

No te tomes las cosas a la tremenda, no siempre pueden salir como nosotros deseamos y, en cualquier caso, tú tienes mucha suerte y te encuentras en un momento excelente, tampoco pasa nada porque un día salga un poco mal o las cosas no discurran como a ti te gustaría. Hoy vas a tener una sorpresa negativa en el trabajo.

Virgo

Es importante que en estos momentos pises tierra porque podrías llevarte un desengaño en el amor o simplemente con un ser querido. Cuando amas lo das todo y si la otra persona no te corresponde como tú deseas y necesitas puede llegar a causarte un gran dolor. Debes estar atento porque te amenaza un jarro de agua fría.

Libra

El predominio del planeta Plutón, aunque se encuentre disonante, te va a dar la fuerza necesaria para tomar decisiones en tu vida que hasta ahora no te habías atrevido, por su dificultad o incomodidad. Pero esta posición astral, que en sí es negativa, va a ser favorable para ti y te dará el valor necesario para hacer lo que debes.

Escorpio

Gran pasión, impulso y actividad, especialmente en tus asuntos de trabajo; pero se trata de una actividad que podría estar un poco mal canalizada o emplear una gran cantidad de energía en algún objetivo relativamente poco importante, que a ti quizás te atraiga mucho, pero que en realidad sería algo bastante poco práctico.

Sagitario

Este va a ser un día un poco crispado o conflictivo para la gran mayoría de los signos, debido a una influencia disonante de Plutón, sin embargo, tú estarás entre los pocos que se salvarán debido a la influencia favorable de tu regente Júpiter. Tendrás una gran actividad y te mostrarás apasionado, pero lo canalizarás bien.

Capricornio

Grandes problemas o preocupaciones que se presentarán de forma imprevista y van a afectar al ámbito familiar, los hijos o el hogar y la vida íntima en general. Pero no debes ponerte nervioso porque del mismo modo que llegan pueden desaparecer más adelante, en realidad se trataría de un peligro más aparente que real.

Acuario

Hoy la influencia dominante de Plutón, a pesar de que no estará demasiado armónico, te va a dar la fuerza necesaria para ir hacia adelante y superar toda clase de obstáculos exteriores y también de temores interiores. Es un buen día para los asuntos de trabajo, pero no porque vayas a tener mucha suerte sino por tu gran lucha.

Piscis

Este será de los pocos signos favorables en un día que astrológicamente se presenta difícil. Sin embargo, gracias al los buenos aspectos de Júpiter tienes un día que te podría traer incluso algún golpe de suerte o alguna alegría que no te esperabas en el trabajo o las finanzas. La desgracia de un enemigo puede ser la suerte para ti.