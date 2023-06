Díaz apura la negociación sobre el peso de cada partido en Sumar mientras emerge el debate sobre vetar a Irene Montero

Las negociaciones para que la izquierda a la izquierda del PSOE acuda en coalición a las próximas elecciones bajo la marca Sumar y el liderazgo de Yolanda Díaz entran en su semana final aún con más frentes abiertos que certezas. Durante el fin de semana, las conversaciones con Podemos, Más Madrid, Compromís o IU no han experimentado grandes avances, pese a lo apretado de un calendario cuya fecha tope para registrar la coalición es el viernes a las 23.59. Y para añadir complicaciones a unas negociaciones ya difíciles, en las últimas horas ha emergido públicamente un debate que, hasta ahora, no se había verbalizado a las claras: la conveniencia de que la número dos de Podemos, Irene Montero, ocupe un puesto de salida en las listas de Sumar.

Ya la semana pasada la renuncia del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, a repetir como candidato el 23-J puso los focos sobre Montero e incluso Díaz fue preguntada por si opinaba que la dirigente morada debía dar un paso atrás como Garzón. La líder de Sumar trató de esquivar la cuestión, pero lejos de defender la presencia de la número dos de Podemos en sus listas, dio las "gracias" a la decisión que "ha tomado Alberto Garzón" y también a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha descartado estar en las listas de Sumar, y respondió que la pregunta sobre la presencia de Montero "hay que formulársela" a ella.

No es ningún secreto que la número dos de Podemos mantiene una relación pésima con Más Madrid y Compromís, los otros dos grandes partidos que, junto a IU y Podemos, están negociando su inclusión en Sumar, y tampoco tiene la mejor de las sintonías con la propia Yolanda Díaz. No obstante, hasta ahora el debate sobre la posible exclusión de Montero de las listas para el 23-J había estado soterrado, algo que cambió este lunes, cuando el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, denunció la "presión" de otras formaciones para acabar con Montero y pidió "responsabilidad" a todas las partes y no caer en "dinámicas" de "venganza" y "humillación" a Podemos.

Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones entre Sumar y el resto de los partidos a la izquierda del PSOE confirman que, al menos hasta este lunes, en las conversaciones no se había empezado a hablar de nombres concretos. Díaz y las formaciones están aún negociando el peso de cada una en las listas, así como el reparto de puestos en el grupo parlamentario o la distribución de los recursos económicos y humanos entre los diferentes partidos. Otras fuentes confirman que no se han puesto nombres de dirigentes concretos sobre la mesa, pero también aseguran, no obstante, que el de Irene Montero sobrevuela las negociaciones desde su inicio.

Podemos cierra filas con su número dos

Oficialmente, Sumar asegura que no tolerará que en las conversaciones se plantee ningún veto a ningún dirigente de ningún partido. Pero la sensación que existe entre algunos dirigentes de formaciones como Compromís o Más Madrid es la de que la imagen de Montero está quemada desde hace tiempo, y especialmente desde la polémica por la rebaja de penas de agresores sexuales en aplicación de la ley del 'solo sí es sí', que el Ministerio de Igualdad achacó a una mala interpretación de la norma por parte de los jueces.

Más allá de la mala relación con la ministra, e incluso aunque hay quien asegura en estos sectores que la ministra ha sido excesivamente vilipendiada, algunas de las familias de la izquierda que orbitan en torno a Sumar creen que, con esa mala imagen, la inclusión de Montero en las listas puede ser contraproducente para la candidatura. Pero para Podemos, mantener a su número dos en las listas tiene una importancia capital y este lunes el partido cerró filas y aseguró que "las exigencias, los vetos y las exclusiones torpedean la unidad" por boca de su coportavoz Isa Serra.

Los morados han rebajado mucho el tono de sus planteamientos a raíz del severo correctivo que sufrieron en las urnas el pasado domingo 28 de mayo y, al menos en público, ya no exigen ser la "nave nodriza" del espacio a la izquierda del PSOE. Pero si hay una línea roja que mantienen es, precisamente, esa: que en las listas de Sumar no se excluya ni a Montero ni a la secretaria general, Ione Belarra, que Podemos entiende que siguen siendo sus principales activos. Y de ahí que hayan sido los propios morados quienes, este lunes, pusieran el foco sobre un posible veto a sus dirigentes.