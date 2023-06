Inés Hernand recuerda su aparición en 'El Hormiguero' para mandar apoyo para la selectividad: "Ánimo, mis vidas"

Ya ha llegado esa temida época del año para miles de estudiantes de toda España. Durante tres días, los jóvenes que estén interesados en estudiar una carrera deberán de examinarse en selectividad. Por ello, no son pocos los influencers más cercanos a los jóvenes quienes comienzan a mandar ánimos.

Prueba de ello ha sido el mensaje de Inés Hernand a través de su cuenta de Twitter. Tirando de su hemeroteca, la madrileña ha compartido uno de sus videos más virales. Y es que cuando ella misma era todavía estudiante suspendió el examen de filosofía.

Aunque, por lo que realmente es conocido, ese mensaje no es por la mala calificación, sino por el hecho de que salió en El Hormiguero. Mucho antes de que se convirtiera en una de las caras más conocidas del panorama mediático, fue entrevistada por el programa como una persona anónima.

En aquel momento ella era una estudiante como otra cualquiera, muy cabreada con la manera de pensar de los filósofos griegos. Especialmente Aristóteles era su gran 'enemigo'. "Bueno, te lo estudias. Pero es que Aristóteles era un hombre que se cuestionaba si la mujer tendría alma. No tengo por qué cuestionarme a un señor que era un fascista de la época", explicó a Trancas.

Ahora, la joven ha escrito "ánimo, mis vidas" junto a una cara sonriente. El mensaje cuenta ya con más de 182.000 reproducciones y más de 5.000 'me gusta'. En los comentarios no han dudado en darle las gracias, aunque algunos no se imaginan que esta escena pueda volver a llegar a repetirse en el programa de Pablo Motos.