Lagarde anticipa más subidas de tipos y señala que las alzas salariales dificultan bajar la inflación

Por si hubiera alguna duda, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christinte Lagarde, ha dejado claro este lunes que las subidas de tipos no terminan aquí. A diez días de que el BCE vuelva a reunirse en Frankfurt para tomar una nueva decisión, Lagarde ha dejado claro que las presiones sobre los precios todavía "siguen fuertes" y que no hay "evidencia clara" de que la inflación subyacante haya alcanzado el pico. "En el BCE estamos completamente comprometidos y determinados a combatir la inflación y lograr que vuelva al objetivo a medio plazo", ha añadido.

Lagarde ha pronunciado estas palabras ante decenas de eurodiputados en una comparecencia celebrada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo este lunes. La abogada francesa ha explicado a los eurodiputados que la inflación subyacente —la que descuenta del cálculo los precios de productos volátiles como la energía o los alimentos no elaborados— se redujo solo del 5,6 al 5,3% interanual entre mayo y abril. Al mismo tiempo, el precio de los alimentos se situaba en mayo todavía un 12,5% por encima de lo registrado el mismo mes de 2022 frente al 13,5% visto en abril. Dos indicadores que, para Lagarde, transmiten señales de moderación, pero que no reflejan con claridad que lo peor haya quedado atrás.

En su intervención, la abogada francesa ha destacado los trabajadores en la eurozona están logrando recuperar parte del poder adquisitivo perdido, algo que ha elevado las presiones sobre los salarios. Hasta el punto de que, para Lagarde, son ahora los salarios y menos los beneficios empresariales los que están contribuyendo a mantener los precios altos.

Por ello, la presidenta del BCE ha emplazado a los empresarios y trabajadores europeos a alcanzar un acuerdo en el que renuncien a recuperar por completo el poder adquisitivo perdido. Si no lo hacen, advierte, habrá que tomar medidas de política monetaria mucho más importantes". Es decir, más subidas de tipos o más duraderas.

Además, la máxima responsable del banco central ha vuelto a emplazar a los gobiernos de la eurozona a que den "marcha atrás" a algunos de los paquetes de medidas que se desplegaron cuando los precios de la energía estaban disparados. Una recomendación que el BCE ya ha trasladado en otras ocasiones y con la que coincide la Comisión Europea. Para Lagarde es necesario centrar las medidas de apoyo en los más vulnerables y retirar "ya" el resto de apoyo ahora que los precios de la energía se han reducido. No hacerlo podría acarrear un rebrote inflacionista que, a su vez, sería correspondido con más mano dura desde Frankfurt.