Carmen Borrego se pronuncia sobre el nacimiento de su nieto y niega haberse enterado por la prensa: "Me lo dijo mi hijo"

Carmen Borrego no ha asistido a Sálvame este lunes por la complicada situación que vive con la recién paternidad de su hijo. Según se había comentado este fin de semana, la pequeña de las Campos se habría enterado del nacimiento de su nieto por Fiesta, pero tanto Terelu Campos como ella lo han desmentido.

Y es que la presentadora ha querido aclarar la situación: "Mi hermana se enteró del ingreso de su nuera por los medios, pero no del nacimiento de su hijo". "Significa que Carmen ha tenido información", ha añadido la presentadora.

Por esta misma línea, ha añadido: "Cada uno conoce a su familia y la forma en la que se quiere pronunciar. Para nosotros, el silencio en estos momentos es el mayor aliado". Además, ha añadido: "Me gustaría que no se demonizara a mi sobrino, porque hay veces que las cosas no son tan sencillas. Nosotros tenemos información, y no la tenemos por la prensa".

Carmen Borrego ha decidido entonces entrar en directo por teléfono para aclarar las dudas: "Soy muy feliz de ser abuela, y doy las gracias por todo el apoyo y cariño", ha lanzado, emocionada. Sus lágrimas han hecho que Terelu abandonara el plató unos instantes, también de la emoción.

"Mi hijo es muy feliz. Me enteré de que mi nuera estaba ingresada por el programa Fiesta, pero me enteré del nacimiento de mi nieto por mi hijo. No voy a hablar más de mi nieto porque eso es lo que él quiere", ha contado.

Por otro lado, ha desvelado: "No voy al hospital porque lo importante son ellos y su bebé, y tienen que estar tranquilos. Estoy convencida y segura de que voy a conocer a mi nieto. No le conozco ahora mismo, pero yo le quiero, y mi hijo, mi nieto y mi nuera me tendrán aquí siempre".

"La decisión de no ir al hospital la he tomado yo. No es momento de hacer un circo, y si esto no llega a ser mediático, yo hubiera estado ahí la primera. Para todo hay tiempo en la vida, y en estos momentos podría perjudicarle, y no voy a hacerlo", ha explicado Borrego, emocionando así al plató.

"Todas las conversaciones que tengo con ellos quedarán en la intimidad", ha añadido la pequeña de las Campos. Además, ha dejado claro: "A mí nadie me ha prohibido nada, todo es mi decisión".

"Mi madre lleva años queriendo ser bisabuela, y que lo pueda vivir para mí es muy importante", ha expresado Borrego. Por su parte, Terelu Campos ha explicado que su la periodista "se ha puesto muy contenta".