La pulla de Laura Fa a Belén Esteban: "Ha preferido ir al concierto de Manuel Carrasco que a la boda de Kiko Matamoros"

Sálvame ha comenzado su emisión de este lunes con el tema de la semana: la boda de Kiko Matamoros con Marta López Álamo. Después del fin de semana, los colaboradores han tratado los temas más relevantes de la ceremonia. Un evento al que no asistieron todos.

Y es que algunas colaboradoras, pese a ser invitadas al enlace, no acudieron ni a la iglesia ni al convite. Este fue el caso de Belén Esteban. "Aquí hay gente a la que nos invitó que no hemos podido ir porque teníamos otras cosas planeadas", ha justificado la de San Blas.

"Yo tenía un viaje programado desde hace tiempo", ha explicado la madrileña. Sin embargo, Laura Fa ha aprovechado la situación para lanzarle una pulla a su compañera. "Has preferido a Manuel Carrasco que a Kiko, no pasa nada", le ha comentado, haciendo referencia así al concierto al que Esteban asistió.

Por su parte, Belén no se ha mantenido callada, y no ha dudado en contestarle a la catalana: "He preferido estar con mis amigas, que lo tenía apalabrado. No me vengas con tus gilipolleces". Los compañeros se han puesto de su lado, y han asegurado que las palabras de Fa venían del resentimiento por no ser invitada.

Ante los ataques, la copresentadora de Mamarazzis se ha defendido: "Me parece normal que prefiera a sus amigas y a Manuel Carrasco que ir a la boda de Kiko, porque tampoco tiene mucho trato con él". Sin embargo, este comentario tampoco le ha sentado bien a Belén Esteban.

"¿Cómo sabes qué trato tengo con él? Yo tengo una muy buena relación con él", le ha respondido. Por su parte, Laura Fa ha explicado que no ha felicitado a Kiko Matamoros: "No tenemos relación de felicitarnos por nada, se lo he dicho ahora cuando le he visto".