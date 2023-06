Aragonès contesta a la ministra de Transportes que Rodalies debe "servir al interés de la ciudadanía y no al Estado"

La gestión y el funcionamiento de Rodalies Renfe siempre es protagonista cunado la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, visita Cataluña. Este lunes por la mañana, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha contestado las afirmaciones que ayer realizó la ministra en el sentido de la imposibilidad de traspasar a la administración catalana la infraestructura ferroviaria.

Aragonès ha señalado que Rodalies debe "servir al interés de la ciudadanía y no a un determinado proyecto político del Estado". Con estas palabras, el presidente del ejecutivo catalán ha replicado las manifestaciones de Raquel Sánchez que remarcó ayer que Rodalies "no se puede traspasar porque forma parte de la red de interés del Estado".

El presidente Aragonès ha realizado estas declaraciones en el marco del salón ferial Global Public Transport Summit, que se celebra desde este domingo hasta el 7 de junio en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona. Fue durante la inauguración de este certamen cuando la ministra expresó la imposibilidad de ese traspaso.

Durante la visita a este salón, dedicado a las últimas tendencias e innovaciones en transporte público, Pere Aragonès ha insistido en que la mejora del funcionamiento del ferrocarril en el área de Barcelona y de Rodalies en el conjunto del territorio es el "reto" principal de la Generalitat en el ámbito del transporte público. Aragonès ha destacado que "eso que funciona en Barcelona y su área metropolitana se pueda exportar al resto" de Catalunya.

Según el jefe del ejecutivo catalán, el transporte público debe ser "más eléctrico y más público", y ha asegurado que la Generalitat tiene proyectos para conseguirlo. Aragonès ha visitado distintos expositores del congreso, como Alstom, Autoritat del Transport Metropolità, ATM, Comsa y Sagalès. En este recorrido, ha estado acompañado por el conseller de Territorio, Juli Fernández.

Precisamente, Juli Fernández fue el que abrió fuego ayer con la demanda del traspaso de Rodalies en la inauguración de este salón. El conseller apuntó que el ejecutivo quiere tener "todas las herramientas para mejorar la vida de la gente del país" y subrayó que esto pasa por "poder gestionar y ejecutar las inversiones, así como sacar adelante las infraestructuras estratégicas que se considere".

Fue entonces cuando la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, replicó señalando que lo que hace falta es hablar de “mejorar el servicio”, y afirmó que no se trata de una cuestión de “ceder o no competencias”. Acto seguido, zanjó la cuestión asegurando que "la red de infraestructuras no se puede traspasar porque forma parte de la red de interés del Estado" y lamentó que "con motivo de la campaña electoral, algunos partidos hagan ruido con este tema".