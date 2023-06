Las oposiciones a RTVE están "en el borde del precipicio" y no se descarta cancelarlas

Unas 17.000 personas, según RTVE, han presentado su candidatura a las 1082 plazas que ha sacado a oposición el ente público. Esas oposiciones podrían no llegar a celebrarse.

La convocatoria se ha visto envuelta en la polémica y ha sido objeto de crítica y de recurso por parte de varios organismos. Primero fueron la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid, que reclamaron que para las 371 plazas para informadores, el 34% de la oferta, no se exigiera la titulación de Periodismo.

Después, una plataforma constituida por opositores y profesionales que aseguran estar afectados por las oposiciones de RTVE han presentado una demanda judicial contra las bases de la convocatoria porque a su juicio "vulneran el derecho de acceso a la función pública" y "son un traje a medida", que "dejan prácticamente sin opciones reales de conseguir plaza a valiosos profesionales que no han trabajado anteriormente en RTVE".

Ahora, el sindicato CC OO asegura que "RTVE no descarta anular la convocatoria actual", tras la reunión de la Comisión de Empleo del pasado jueves.

"No descartamos anular la convocatoria. Si no hay más remedio, si no somos capaces...", cita el sindicato, supuestamente de la alta dirección de RTVE, que estaría estudiando "emprender una reclamación por la vía judicial contra la empresa adjudicataria", responsable de las oposiciones.

"RTVE ha fracasado en el proceso al no saber garantizar la transparencia y la celeridad del proceso. RTVE actúa, otra vez, de manera insolente sin asumir las responsabilidades por los grandes errores cometidos", opinan desde CC OO.

El sindicato achaca los problemas a la externalización de las oposiciones y denuncia la incertidumbre en la que se sumen los opositores inscritos.

Tras la reunión del pasado jueves quedó claro, en palabras de la dirección, que es posible celebrar en el mes de julio las pruebas para Ambientación de Decorados, para Ambientación Musical, para Diseño de Decorados, para Ambientación de Vestuario y para Prevención de Riesgos", pero que también "es posible, en palabras de la dirección, anular la totalidad de la convocatoria y empezar de cero con un sistema de inscripciones desarrollado por personal de RTVE". Esta última opción es la defendida por CC OO, la de comenzar de cero.