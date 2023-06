Cuanto cobrará un pensionista que se jubila sin ha cotizado sólo 10 años

La ley establece que para acceder a la pensión contributiva de jubilación es necesario haber cotizado durante un periodo de 15 años, de los cuales al menos dos deben haber sido en los 15 años anteriores al momento de acceder a esta prestación. Si se ha cotizado sólo 10 años y por lo tanto no se cumplen estos requisitos, las personas no quedan desprotegidas, ya que la Seguridad Social contempla unas pensiones no contributivas.

La Seguridad Social, como publica en su propia web, concede estas prestaciones para aquellos ciudadanos que "se encuentren en situación de necesidad protegible" y "carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente".

Para el año 2023, las pensiones no contributivas se han actualizado y la cuantía básica íntegra es de 484,61 euros mensuales, mientras que la mínima del 25% es de 121,15 euros al mes.

Cuáles son los requisitos para cobrar esta pensión



Aunque según informa la Seguridad Social la gestión de estas prestaciones "está atribuida a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma", el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) establece una serie de requisitos generales para acceder a ellas: