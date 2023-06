Así es Carlos Sobera, presentador de estrella de Mediaset que 'rechazó' una cita con Elsa Pataky en sus inicios televisivos

Carlos Sobera se ha convertido en uno de los presentadores estrella de Mediaset gracias a su gran trabajo al frente de First Dates y de Supervivientes.

El éxito del programa de Cuatro, en el que lleva siete años, le ha hecho un habitual para los comensales, ya que a algunos les hace más ilusión conocer al presentador vasco que la propia cita en sí.

Francisco y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

El grupo de comunicación le ha puesto al frente de numerosos proyectos desde su llegada en 2016 para, precisamente, ser el responsable del restaurante del amor.

Desde entonces ha pasado, con más o menos éxito, por The Wall: Cambia tu vida, Little Big Show, Volverte a ver, Gran Hermano VIP, First Dates: Crucero, La isla de las tentaciones, El precio justo, Secret Story: La casa de los secretos, Pesadilla en El Paraíso o las Campanadas de fin de año junto a Paz Padilla en 2021.

Sus comienzos en televisión

No obstante, Sobera, que se licenció en Derecho por la Universidad de Deusto y fue profesor de Publicidad de la Universidad del País Vasco desde 1987 hasta 1997, comenzó su carrera en televisión a mediados de los 90.

En 1994 comenzó a trabajar para la televisión autonómica vasca (ETB) siendo el guionista de Boulevard, programa presentado por Anne Igartiburu.

Carlos Sobera en '¿Quién quiere ser millonario?' TELECINCO

En 1995 fue uno de los creadores del concurso Los jueves, mudanza, emitido por TVG, mientras que se estrenó como presentador (también era guionista) en el programa mensual Ciudadanos.

Después fue presentador, director y guionista del magazine diario Arde la tarde. En 1997, coincidiendo con su labor como conductor del programa PC adictos en La 2, hizo su debut como actor en Al salir de clase, donde daba vida a Eduardo Medina, el padre de Nico, interpretado por Rodolfo Sancho.

Durante 184 episodios, los espectadores pudieron ver las andanzas del banquero que dejó su trabajo para montar una floristería mientras estaba obsesionado con que su hijo fuera una estrella del fútbol.

Carlos Sobera y Elsa Pataky, en 'Al salir de clase'. TELECINCO

Lo que pocos recuerdan es que su personaje rechazó una cita con Raquel, a la que interpretaba Elsa Pataky. En una de las escenas se puede ver como ella charla con el Eduardo, proponiéndole tomar una copa.

Él acaba rechazando esa cita diciéndole a Raquel que tiene muchas ganas de tomarse una copa, pero "con mi mujer, tranquilamente al llegar a casa", dejando al personaje de la madrileña boquiabierta.

En otra escena, incluso su personaje le llegó a hacer una 'cobra' al de Pataky cuando este fue a la casa de la joven: "No fue beso ni nada, fue una mierda aquello. Hombre, para una vez que me dejaban tocar cacho...", recordó Sobera en su visita al programa Viva la vida.