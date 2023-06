La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha insistido este lunes en que la "agenda verde", el despliegue de renovables para sustituir las energías fósiles y por la política ambientalista que en ocasiones se enfrenta con intereses de agricultores y ganaderos, es una "apuesta ganadora" de cara a las elecciones del 23 de julio y ha reclamado al resto de partidos que desvelen sus propuestas en materia de energía y medio ambiente, para saber si un eventual próximo gobierno de distinto signo político supondrá un "bandazo" con respecto a lo que ha hecho el Ejecutivo en los últimos cinco años.

"Es interesante preguntarnos qué quieren ellos, otros partidos que concurren a las elecciones, sobre el sistema energético, cuál es su visión", ha dicho en un coloquio organizado por el diario.es, en el que ha afirmado que no ve "una visión clara " sobre esta cuestión en otros partidos. "Es capital ir precisando y escuchar las propuesta de los demás, cuáles son las del resto de partido sobre agua o energía", ha dicho Ribera que, ha añadido que no ha encontrado "un interlocutor en el PP para dar respuesta más en profundidad".

Recurrir a Arias Cañete

Sobre los populares, se ha referido a las "dificultades reales" que ha tenido cuando ha habido un "problema importante" en las materias de su competencia porque no ha tenido un un interlocutor adecuado en los sucesivos equipos del partido que podría tomar el relevo del actual Gobierno tras el 23 de julio. En su lugar, ha tenido que recurrir a Miguel Arias Cañete, el excomisario de Medio Ambiente y exministro del ramo del PP.

"Cuando he tenido un problema real, serio, he tenido que hablar con excomisarios europeos del PP porque es difícil hablar sobre el fondo con los representantes en estos momentos del PP en cuestiones de medio ambiente y energéticas y esto no es bueno", ha indicado Ribera, que ha lamentado que, en lugar de diálogo, lo que ocurre en estos momentos es que "se pone delante la bandera y el insulto que el razonamiento y la conversación".

Según ha dicho, el punto de inflexión del aparente contacto inexistente con el actual PP se produjo el verano pasado, cuando el Gobierno presentó el plan de ahorro energético, que incluía entre otras medidas apagar los escaparates por la noche o cerrar las puertas de las tiendas, medidas muy denostadas en el PP. "Hubo quien se mofó del ahorro", ha recordado la vicepresidenta, que ha añadido que "no es un asunto de mofa, de broma. Estamos hablando de grandes transformaciones que requieren de lo mejor de las capacidades intelectuales de todo el mundo para generar consenso".

También ha criticado los mensajes que suele trasladar Vox para volver al carbón y a la energía nuclear, que después resuenan en planteamientos de otros partidos. "El negacionismo y el retardismo generan unas respuesta de inhibición" en sectores económicos que en ese caso dudan de si serán "penalizados", que "es lo último que se puede permitir la economía y los ciudadanos".

Por el contrario, Ribera ha insistido en la agenda verde, también frente a las fuerzas que, a medida que se acercan las elecciones del año que viene al Parlamento Europeo, van tomando ímpetu también en el resto de la UE a favor de ralentizar la transición ecológica para no perjudicar a industria y ciudadanos.

"Yo creo que es una agenda ganadora, de libertad, de empoderamiento de los ciudadanos para la generación de nuevos negocios, industrias e innovación y respeto de los tesoros nacionales del suelo y del agua", ha dicho Ribera, que ha confirmado que España aumentará sus objetivos de reducción de emisiones de CO2 en la revisión del Plan Nacional Integrado Energía y Clima (PNIEC) que tiene que enviar a Bruselas antes de que termine junio.