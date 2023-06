Adara Molinero monta el espectáculo por cortarse el pelo a cambio de comida en 'Supervivientes'

Uno de los clásicos de Supervivientes es la subasta en la que los concursantes aceptan penitencias a cambio de comida. Dentro de esas penitencias hay otro clásico: el de cortarse el pelo.

Es lo que le ofrecieron a Adara Molinero, a la que le ofrecían un gran bocadillo a cambio de 15 centímetros. "Es sanear, ahora para el verano...", le decía Laura Madrueño, la presentadora sobre el terreno.

"No, no, Laura, no...", se negaba Adara. "Voy a parecer el príncipito de Shrek y no...", alegaba la concursante, que opinaba que la recompensa no estaba al nivel de su supuesto sacrificio.

"¿Podemos hablar del tamaño del bocadillo?", reculaba Adara cuando Laura Madrueño tapaba el bocadillo de forma definitiva, al no haber acuerdo.

"Si te cortas los 15 centímetros te doy dos bocadillos", ofrecía la presentadora, pero la negociación seguía. "Tengo una obsesión con el bacon aquí...", aseguraba Adara, que exigía que ese segundo bocadillo tuviera "mucho de bacon y queso gordo". Aún intentaba conseguir algo de chocolate, cosa que no le concedieron en un principio.

"Voy a estar todo el verano fea", decía Adara, aunque aceptando cortarse el pelo. "Pero si os he dejado guapísimos, voy a abrir una peluquería en cuanto salga de aquí", decía con humor Laura Madrueño.

El momento del corte llegaba y mientras Madrueño hacía el tajo, Adara comenzó a chillar y a hacer muecas como si de una amputación se tratara.

Tras acabar el corte, Laura Madrueño le daba una buena noticia: "te voy a dar chocolate también. Hay que hacer retoques pero mira cómo aplaude el público por lo guapa que estás", concluía la presentadora.