Atracan a la hija de Lucía Etxebarria en Madrid y a plena luz del día: "A saber qué habría pasado si no hubiera reaccionado"

La hija de Lucía Etxebarria ha vivido un susto en pleno centro de Madrid, donde el pasado 2 de junio fue atracada a plena luz del día. Así lo ha hecho saber la propia escritora en un hilo de Twitter, donde ha querido agradecer la reacción de la Policía Nacional ante el suceso.

Según relata Lucía, su hija, de 19 años, se encontraba esperando a unos amigos en la céntrica plaza de Legazpi a las 14.00 cuando dos chicos le quitaron de sus manos el teléfono móvil y de su cuello una cadena que portaba.

La reacción de la joven fue gritar, por lo que los vecinos, alertados, llamaron a la Policía, que se presentó en el lugar al poco tiempo. Aunque los asaltantes habían huido, los agentes, un hombre y una mujer, consiguieron dar caza a los atracadores. "A saber qué habría pasado si la chica no hubiera reaccionado. Le pegó una patada a uno y luego se puso a gritar como si estuviera poseída", ha relatado.

Este es un mensaje para la comisaría de Policía Nacional en Arganzuela.

Ayer a las dos de la tarde una chica estaba sentada en el suelo en la plaza de Legazpi consultando su móvil mientras esperaba a un amigo con el que había quedado. En ese momento llegaron dos chicos... — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) June 3, 2023

En su hilo, la escritora, además de dar detalles de lo que sucedió, ha querido agradecer la amabilidad del trato policial. "Pero no solo ayer la Policía evitó que algo peor le pasara a mi hija, sino que le tranquilizaron y le apoyaron. Y es lo mismo que he vivido yo cuando les he necesitado", ha escrito.

"Así que, por favor, si en la comisaría alguien les puede hacer llegar a esos dos agentes me agradecimiento, pues estaría muy bien", ha pedido la celebrity.

Además, con sus palabras, Lucía también ha querido denunciar la inseguridad que, según ella, se vive en algunos barrios, como en el suyo. "Llevo veinte años en este barrio, aunque en diferentes localizaciones. He dicho que me han atracado cuatro veces, pero probablemente hayan sido más, no las cuento".