Leonardo DiCaprio pasa la noche en su yate con una modelo de 22 años y amiga de Gigi Hadid

Se puede decir que ha vuelto a las andadas, a una de esas cosas por las que es conocido, aparte de por su profesión. Y no, no es el activismo contra el cambio climático y a favor del medio ambiente, sino que, en su yate privado, Leonardo DiCaprio ha pasado la noche con una modelo bastante más joven que él.

El intérprete de 48 años se encuentra de excursión por Europa desde que fuese al Festival de Cannes a presentar su última cinta, Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, y este fin de semana le ha tocado pasar la noche frente a la costa de Ibiza. Pero portales como el norteamericano TMZ señalan que no lo ha hecho solo.

El ganador del Oscar lo ha hecho junto a una atractiva joven de 22 años que es una buena conocida de quien hasta ahora se presuponía que era la pareja de Leo, Gigi Hadid. La joven es Meghan Roche, estadounidense, y que ya ha trabajado con casi todas las grandes marcas de lujo.

Leonardo DiCaprio Stays on Yacht Overnight With Gigi Hadid's Model Pal https://t.co/PGRYKSQ7KX — TMZ (@TMZ) June 5, 2023

Tal y como muestran las imágenes que han conseguido los paparazzis del medio, Leo y Meghan salieron juntos de la misma camioneta que les llevó a la embarcación justo cuando estaban a punto de soltar amarras. Asimismo, señalan que no dio la sensación de que nadie más se les uniera subiendo al barco.

Por tanto, Meghan Roche habría pasado toda la noche con DiCaprio en el barco dado que también hay imágenes del día siguiente —las cuales corresponden al domingo— en las que incluso están vistiendo un outfit completamente diferente.

No hubo en cubierta, eso sí, signos ni gestos claros de que haya algo más entre ellos, pero sin lugar a dudas da pie a la rumorología, ya que Leo lleva oficialmente soltero más de un año, que fue cuando rompió su relación con Camilla Morrone.

Obviamente, esto también disipa las especulaciones sobre si seguía viéndose o no con Gigi Hadid, por lo que habrá que aaceptar la teoría que ellos mismos hicieron saber de que eran únicamente amigos.