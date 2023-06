Manuel Cortés acusa a 'Supervivientes' de manipulación y vive una bronca con Isa P: "Mi padre se ha muerto y no me has llamado"

Manuel Cortés, el último eliminado -aunque en su caso por cuestiones de salud- de Supervivientes, acudió al plató este domingo para analizar su paso por el reality. Y no fue una noche fácil para el cantante.

Visiblemente molesto con la productora del programa, el hijo de Raquel Bollo dejó caer que existía manipulación en las imágenes que emitieron, al hablar de la edición de los vídeos y no emitir todo lo que se vive en la isla.

"¡Qué facilidad! Viendo estos vídeos, ahora mismo estoy en shock", estalló el exconcursante. En los vídeos vio sus desavenencias con Asraf Beno, sus broncas con Adara Molinero o su tonteo con Katerina. "Mi concurso no se ha basado solo en discutir con Asraf, creo que he sido con el que menos ha discutido", concluyó, tajante.

Después de estas palabras, tanto Ion Aramendi como Kiko Matamoros salieron al paso para defender que el programa no hace lo que el hijo de Raquel Bollo estaba diciendo.

Manuel también vivió una monumental bronca con su prima, Isa Pantoja. Y no solo por el concurso, sino por su vida familiar fuera de él. "Qué poco me conoces. Cómo se nota que somos primos, pero qué poco me llamabas por teléfono y qué poco te juntabas conmigo", le recordaba Manuel a Isa. "Me parece un golpe muy bajo que me digas eso", le respondía la novia de Asraf. "Yo he estado a punto de morirme en un hospital y tú a mí no me has llamado. Y mi padre se ha muerto y tú no me has llamado", continuaba él.

"A mí no me puedes reprochar eso, porque yo también te he necesitado en muchos momentos y te has postulado del lado de otra persona que también me ha hecho mucho daño", se defendía Isa. "Esto no es nuestra vida personal, esto es un concurso, Manuel", concluía.

En estas, también se metió Raquel Bollo. "Cuando tú ( refiriéndose a Manuel) le dijiste a Asraf lo que le dijiste, esta señora dijo: 'uy, lo que ha dicho mi primo, me lo esperaba de cualquier concursante, pero de él no'. Y ahí se cargó tu concurso. ¡Ella! Tú ( señalando a Isa), que sabes mucho de televisión, se la estás metiendo doblada".