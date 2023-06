Tu horóscopo diario: lunes 5 de junio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 5 de junio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El comienzo de semana será un poco difícil, por fuera aparentarás serenidad y control, sin embargo, por dentro vas a estar mucho más tenso, aunque en realidad el día no esté saliendo tan mal. Intensa actividad pero un poco mal canalizada, sin un rumbo fijo. Hoy te vas a mover más por las pasiones que por la cabeza.

Tauro

La semana se inicia con un día de grandes tensiones en el trabajo, muchas de ellas no te las esperarás. Sin embargo, tú vas a intentar solucionar los problemas por medios diplomáticos, intentarás evitar meterte en la espiral de crispación o conflicto. Es un día difícil, pero sabrás remontarlo con éxito y una gran habilidad.

Géminis

No podrías iniciar la semana de una forma más brillante porque vas a realizar una jugada maestra relacionada con el trabajo o los negocios, una maniobra que te saldrá bien y además nadie te verá venir. Ante otros aparentarás estar abatido o ponerte de perfil, cuando en realidad estarás jugando con los cuatro ases de la baraja.

Cáncer

Procura estar muy atento porque hoy alguien tiene intención de hacerte una jugada muy desagradable en tu trabajo, se trata de una persona que te tiene mucha envidia, aunque en realidad aparenta llevarse estupendamente contigo o hasta incluso ser tu amigo. Su maniobra no le va a salir bien, pero sí te causará gran dolor.

Leo

Continúan las buenas noticias para ti porque hoy Venus, el planeta del amor, los placeres y el bienestar, va a entrar en Leo y se unirá a otra serie de influencias favorables que tienes actualmente, como la de Júpiter. Eso te va a convertir en uno de los mejores signos, o quizás el mejor, en las próximas semanas. Buena estrella.

Virgo

Riesgo de sufrir un desengaño bastante doloroso porque afectará simultáneamente tanto al trabajo como a tu vida íntima. Una persona a la que aprecias y en la que confías te va a traicionar y descubrirás que estaba contigo movida por otro tipo de intereses. Sin embargo, sabrás sobreponerte y reaccionarás bastante bien.

Libra

Hoy tendrás que tomar una decisión relacionada con tu trabajo, y tendrás que decidir entre dos alternativas, la primera puede ser muy favorable para el trabajo frente a otra que sería, sobre todo, muy positiva para ti. Probablemente, te vas a decidir por la segunda, pero en realidad cualquiera de las dos te acabaría beneficiando.

Escorpio

La semana comenzará para ti con un día bastante afortunado en relación con el trabajo y los asuntos financieros. Quizás sea preciso que realices un viaje que no estaba previsto, pero será muy positivo y resolverás con éxito los asuntos que tengas que abordar. Además, te encuentras en un momento muy intuitivo e inspirado.

Sagitario

Seguramente habrás oído muchas veces ese refrán que dice que no hay bien que por mal no venga, y una cosa muy parecida te va a pasar a ti en el día de hoy. Te encontrarás con un fracaso o un descalabro, o quizás una decisión equivocada en tu trabajo, pero luego esta situación te acabará llevando a otra mucho mejor para ti.

Capricornio

Una relación sentimental se está gestando en el ámbito de tu trabajo, o en su caso algún romance pasajero, pero algo se está moviendo en tu ámbito laboral relacionado con tu vida sentimental, no importa si es por iniciativa tuya o si es la otra persona quien está tomando el control de la situación. Pero podría traerte problemas.

Acuario

Este va a ser uno de los mejores signos en el día de hoy gracias a la influencia favorable de Venus. Tienes posibilidad de lograr un importante éxito en tu trabajo, pero para ello tendrás la valiosa ayuda de una persona que te quiere mucho, dentro de ese ámbito. Tú siempre te sacrificas y luchas por otro, es hora de que te toque a ti.

Piscis

El comienzo de semana no será demasiado agradable para ti porque en el trabajo te van a hacer una injusticia, o tú vas a estar seguro de que eso es lo que te está sucediendo. Lo peor de todo es que la persona que te lo hará es alguien que has ayudado mucho y en el pasado has contribuido a su elevación. El destino se ocupará de él.