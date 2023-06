Rosalía, viral por su apoyo a Hamilton en Montmeló: "He venido porque me ha invitado"

El Gran Premio de España de F1 se ha convertido en una de las grandes citas deportivas en nuestro país, además de un evento ineludible para muchos rostros famosos.

Este domingo, por el circuito de Montmeló se han acercado estrellas de la talla de Rosalía y Shakira, ha regresado a Barcelona directa para ver la gran carrera de Fórmula 1 en Montmeló tras acudir la casa que compartió con Gerard Piqué durante su etapa como pareja.

Aunque no ha hecho declaraciones, sí que se ha podido ver a la colombiana llegar al paddock de Montmeló, en el garaje de Mercedes, al que había sido invitada por Lewis Hamilton.

Más dicharachera ha estado Rosalía, que un día antes había actuado en el Primavera Sound de Barcelona. Así, la catalana, al ser captadas por las cámaras de televisión y ser preguntada por los pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, no tuvo reparos al admitir: "Yo es que he venido porque Lewis (Hamilton) me ha invitado. Así que estoy aquí apoyándole, con muchas ganas de verle en acción".

Rosalía, ¿has podido hablar con los pilotos españoles?



"Estoy aquí porque Luís me ha invitado"



Enorme apoyando a Hamilton HAHA pic.twitter.com/xo8MNKWAVO — Bernat Castro 🦊 (@BernatCastro87) June 4, 2023

Unas palabras que acompañó de otras, en las que aseguraba que era gran amante del motor, y que se han hecho virales en las redes por mostrar su gran sinceridad a la hora de su favorito en el gran circo de F1.

Gana Verstappen

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar de forma clara el Gran Premio de España, el séptimo del año, disputado en el circuito de Montmeló (Barcelona); donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) concluyeron quinto y séptimo, respectivamente.

Verstappen, de 25 años, que apunta a un tercer título seguido, logró su cuadragésima victoria en la F1 -la quinta de la temporada- al imponerse, con un Grand Slam (saliendo desde la pole y liderando de principio a fin una carrera en la que marcó la vuelta rápida) en el Circuit de Barcelona-Catalunya por delante de los dos pilotos de Mercedes, los ingleses Lewis Hamilton y George Russell.