La estrella de Disney Raven-Symoné les hacía firmar un documento a sus parejas sexuales

Raven-Symoné, que saltó a la fama siendo apenas una niña, ha desvelado qué hacía para evitar los escándalos relacionados con ella, sobre todo en su etapa más temprana, cuando podían dar al traste con su carreta como actriz.

Como no quería renunciar a disfrutar de sus años de juventud, la chica Disney se las apañó para que estas no trascendieran, en el caso de que alguna pareja sexual quisiera airear sus trapos sucios. "En todas mis relaciones, sobre todo, cuando empezaba a salir con alguien, tenía que pedir que la otra persona firmara un acuerdo de confidencialidad", ha desvelado la actriz en el podcast Howie Mandel Does Stuff. "Me llevó un tiempo entenderlo, porque es muy impersonal, pero alguien en nuestra posición tiene que hacerlo", ha asegurado.

Miranda Pearman-Maday, su mujer, también tuvo que pasar por esta petición a los dos meses de relación. Así, tras varias citas, se atrevió a dar el paso mientras cenaban en un restaurante de Nueva York, y, aunque de primeras su chica no entendía por qué no confiaba en ella, acabó firmando el documento. "Bienvenido a ser una celebridad en Hollywood hoy en día", ha bromeado Raven-Symoné.

El truco para perder 20 kilos

Hace ahora algo más de un año, la actriz explicó en el programa The View de qué manera consiguió perder hasta 20 kilos sin necesidad de pasar horas y horas en el gimnasio. Para la estrella de Disney, la clave para alcanzar su meta de adelgazar fue la constancia y cumplir a rajatabla una dieta equilibrada.

La actriz estadounidense, de 36 años, eliminó todo rastro de azúcar en su menú. "Digo que hay que darle una patada al azúcar porque es una droga adictiva, y yo era adicta a ella en forma de trigo o en su forma natural. Y ya está fuera de mi cuerpo", avanzó en el programa.

Pero eso no es todo, ya que la intérprete optó por restringir las calorías y controlar rigurosamente sus horarios: "Consumo alimentos integrales. Y, de hecho, hablo con alguien aquí en The View todos los días sobre el ayuno porque hago el ayuno intermitente y también el prolongado".