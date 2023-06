Un hostelero sorprende al contar lo que le paga a sus trabajadores: "No me lo creo"

Carlos Moreno, propietario de un restaurante low cost a las afueras de Madrid, en el que ofrece menús diarios por tan solo 3,5 euros, afirmó en laSexta Xplica que lo que él busca con su negocio es que "la gente trabaje poco, gane mucho" y él descanse.

Así, y tras decir que "ve raro" los alegatos del resto de hosteleros invitados, aseguró que su modelo de trabajo "es muy fácil": "Lo que tienes que contratar es gente las horas justas, y en vez de pagarle tres, pagarle ocho".

"Tú coge a las personas las horas justas, 12 horas...", señaló el hostelero. Unas palabras a las que Ester Salinas, camarera, no pudo evitar reaccionar: "Claro, y una persona vive con una jornada de 12 horas...".

"Sí, porque en vez de tres, le pagas ocho, y dejas que disfrute. Yo era reacio. Yo antes decía que tenían que trabajar 14 horas y ganar lo mínimo posible", manifestó Carlos.

Ante la incredulidad del resto de invitados, y ante las preguntas que le hacían, como qué les paga a sus trabajadores, este estalló: "¡900 euros por cuatro horas al día!". Ellos (los trabajadores) no necesitan ganar más, porque son estudiantes que tienen que compaginar con el estudio o amas de casa".

El alegato de este hostelero dejó sin palabra a una de las invitadas, la que le cuestionaba. "No me lo creo. No me lo creo. Precariedad. Usted está dando precariedad . A mí no me cuadra, es la verdad", acusó a Carlos, que emplazó a la invitada a que acuda a su restaurante para que vea "cómo tiene montado todo el sistema".