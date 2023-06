Dakota derrota a Fani Carbajo en 30 seg en la #FammaLeague, campeonato de lucha en formato MMA



Fani: “La doy la enhorabuena pero ... no se me podía agarrar del cuello y me ha agarrado"

Dakota: “La pequeñita te ha dadao pal pelo, jódete"



pic.twitter.com/8pEXy4LOa3