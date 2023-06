Alfred García enamora a Twitter tras su brillante imitación de Michael Jackson en 'Tu Cara Me Suena': "Lo clava"

"Ha sido alucinante. Maravilloso" comentaba Latre. "Esta actuación ha sido de las mejores que he visto en diez años de Tu Cara Me Suena" decía Àngel Llàcer.

La imitación que hizo Alfred García en el último programa del exitoso formato de Antena 3 será, sin lugar a dudas, una de las más recordadas. Así felicitaba Chenoa al eurovisivo triunfito a través de Twitter:

Querido @alfredgarcia nos has dejado sin palabras!! Vaya maravilla de actuación que te has marcado, ENHORABUENA!! 👏👏

Mi aldea, GRACIAS por acompañarnos una noche más, besotes y hasta mañana. 👋🏼❤️💕😘😘 pic.twitter.com/54gbQmMaCr — Chenoa (@Chenoa) June 2, 2023

Y es que, no es para menos. Imitar no es nada fácil, seguir sorprendiendo después de una década de programas es muy complicado y plagiar los movimientos y la voz del gran rey del pop se torna impensable para cualquier ser humano pero para Alfred no hay límites y así lo demostró en su perfecta actuación cantando Billie Jean.

"Los 12 puntos se le quedaban pequeños"

En las redes sociales semejante barbaridad de actuación no ha pasado desapercibida y desde la emisión del programa decenas de mensajes han llenado Twitter apoyando, felicitando y alabando a Alfred García y su talento.

¡Menuda absoluta maravilla la actuación de Alfred García en @TuCaraMSuena!



Su admiración por Michael Jackson se ha reflejado en una imitación de voz, movimientos y espíritu. Sin duda, una actuación memorable e histórica de @alfredgarcia en el programa👏🏼#TCMS10 pic.twitter.com/8GQmGbdZP1 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) June 2, 2023

MICHAEL+ALFRED+JACKSON 🎩🧤🧤🧤

Estamos ante la mejor actuación de la historia de la televisión 🎉

Gigante lo de @alfredgarcia

Sin palabras 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #TCMS10 pic.twitter.com/g14BbuoFez — Ivan Garcia Calero (@IvanGarciaCale4) June 2, 2023

🤯 Los aplausos y los 12 puntos se le quedaban pequeños para semejante salvajada. 🎩 Me quito el sombrero con Su Majestad Alfred Jackson. 👑#TCMS10 — CAR🫶🏼L (@CA2LOTA) June 3, 2023

Alfred Jackson Garcia esta actuación la quiero en vivo en algún concierto porfa🙏🙏🙏#TCMS10 — Minika ⚡ (@Jo_Catalaneta) June 2, 2023