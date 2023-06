Tamara Falcó carga contra Ana Rosa Quintana por criticar su físico: "Pierda usted los kilos"

Tamara Falcó se ha hartado de las críticas que está recibiendo por su físico a poco más de un mes de que se celebre su boda con Íñigo Onieva y ha aprovechado su faceta de colaboradora en El Hormiguero para responder a esos comentarios sobre su peso recibidos por parte de algunas figuras televisivas como Ana Rosa Quintana o Alessandro Lequio.

"¿Se han metido contigo por tu peso?", le preguntó Pablo Motos durante la tertulia de actualidad del programa. En este sentido, la hija de Isabel Preysler ha sido muy contundente: "Están todo el día diciéndome que si voy a perder diez kilos para la boda... y yo digo: 'Pues piérdalos usted", ha respondido.

"¿Yo, por qué? Yo estoy en mi normopeso", ha continuado explicando la colaboradora. "Puedo estar más o menos delgada. Pero el traje me lo están haciendo a medida, por qué tengo que perder diez kilos... ¿Porque a ti te apetece? Pues no", ha dicho la hija de Isabel Preysler antes de apuntar que "nadie le ha preguntado a Íñigo si va a perder diez kilos".

En este punto, la periodista Cristina Pardo opinó que le parecía "lamentable" los términos en los que se han referido al peso de su compañera. "Eso que empieza como una frivolidad, dependiendo del momento de tu vida en el que estés, puede ser serio, puede terminar provocando una anorexia porque de repente todo el mundo te está diciendo que eres gordo. Creo que con ese tipo de asuntos deberíamos ser más cuidadosos", ha señalado.

Juan del Val, por su parte, ha valorado que "en estos temas siempre se va a por vosotras. En general, de los hombres esto no se dice. Me parece muy mal lo tuyo y lo de Íñigo", ha dicho.

El desafortunado comentario de Ana Rosa Quintana llegó cuando en su programa hablaban acerca del nuevo proyecto de Íñigo Onieva, que estaría relacionado con la restauración. "Es un proyecto en el que trabajarán los dos, ya que les encanta la comida y probar diferentes restaurantes", indicó Beatriz Cortázar, a lo que la presentadora añadió: "Se les nota".

Estas palabras se suman a las que utilizó hace unos días Alessandro Lequio al hablar del vestido de novia de Tamara Falcó y los problemas que tuvo para su elección. "Carolina Herrera es un valor seguro y le va a sentar de maravilla. Ahora... será interesante ver cómo el vestido elegido disimula esas redondeces, cosa que no ha hecho el vestido con el que estaban trabajando las vascas", ha dicho al referirse al diseño de Sophie et Voilá con el que Tamara mostró su disconformidad.

Por otro lado, Falcó también se ha referido en El Hormiguero a la presencia de santeros junto a su vivienda, enviados por el programa Sálvame, con el objetivo de "sanar su astral" y librarla de las "malas energías" de cara a su boda con Onieva.

"No sé qué cadena me mandó a dos santeros a casa para quitarme la mala suerte. Yo, de repente, abro un Glovo y digo: ¿por qué huele a incienso? Y me dice mi hermana: '¿Pero tú has visto...?'. Me mandaron a dos santeros a casa, imagínate yo, echando agua bendita por todas partes, llamando a los sacerdotes, preocupadísima, ¿pero esto puede tener algún efecto?", comentó entre carcajadas.