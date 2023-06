Carlos Gutiérrez, veterinario y divulgador: "La gente empieza a entender al gato como un animal al que tenemos que dedicar tiempo"

El universo de los animales de compañía es muy amplio. Conocer las necesidades de nuestras mascotas, aprender a entenderlas y establecer un vínculo con ellas no es una tarea sencilla y, de hecho, en España todavía tenemos mucho que aprender en materia de bienestar animal, tal y como consideran veterinarios y etólogos.

No obstante, es seguro que cada vez nos preocupamos más por mejorar la convivencia entre nosotros y nuestros animales de compañía, cada vez nos interesamos más en proporcionarles una mejor calidad de vida, leer más sobre su naturaleza y origen y acudir a profesionales del sector para aprender.

Una de las fuentes más utilizas por las personas hoy en día es internet. En nuestra palma de la mano, gracias a los teléfonos móviles, tenemos acceso a muchísima información que está a nuestro alcance pero, ¿sabemos buscar fuentes fiables?

En lo que respecta a salud animal, es muy importante que sepamos acudir a fuentes profesionales si queremos consultar cualquier duda, aunque, por supuesto, nunca debemos sustituir a nuestro veterinario de confianza por algo que encontremos en internet, si no que puede ser un apoyo a lo que nuestro veterinario nos indique.

Carlos Gutiérrez Veterinario y fundador del canal 'Mascotas y familias felices' Nacido en Plasencia (Cáceres) Gutiérrez estudió la carrera de Veterinaria en la Universidad de Extremadura y, desde entonces, no ha dejado de formarse a través de becas, cursos y másteres. A día de hoy, también cuenta con el Máster de diagnóstico clínico por la Universidad de Murcia y, a través de su experiencia laboral, ha ido enfocando su trabajo hacia la medicina felina. Desde hace cuatro años se dedica también a la divulgación sobre bienestar animal a través de su canal de YouTube 'Mascotas y familias felices'.

Empecemos por el principio, ¿de dónde le viene el amor por los animales?La verdad es que desde pequeñito, quizás por el contacto que he tenido con los animales (con los gatos sobre todo). Siempre me han gustado y me han atraído mucho, por lo que poco a poco me di cuenta de que el tema de la medicina veterinaria era a lo que me quería dedicar, y así hice.



Cuéntenos sobre su carrera profesional, ¿dónde empezó y en qué punto se encuentra?Estudié veterinaria en la Universidad de Extremadura (Cáceres) y luego lo complementé con becas en varios lugares como Madrid o Italia. Cuando terminé, decidí hacer un Máster de diagnóstico clínico en la Universidad de Murcia, siempre enfocándome a la parte clínica, que ha sido siempre lo que más me ha gustado de la veterinaria.



Cuando empecé a desarrollar la actividad clínica me di cuenta de cómo era el mundo real y fue cuando empecé a tener (aunque siempre me habían gustado) conocimientos más conformados sobre los gatos. De hecho, en Medicina felina ha habido un cambio en la concepción del gato.



El gato siempre ha sido la alternativa a tener perro porque "no hay que pasearlo y es más independiente", pero esas ideas están cambiando a nivel mundial. Hemos empezado a vivir en ciudades y sitios donde tenemos casas más pequeñas y la gente ha empezado a entender al gato como un animal al que tenemos que dedicarle tiempo.



Incluso en veterinaria, antes no se separaban gatos y perros, ahora sabemos que tienen necesidades, cuidados y enfermedades muy distintas y trabajamos consecuentemente.

La gente recurre mucho a internet para temas de salud y, lamentablemente, ésta muchas veces no es correcta o está a medias o incluso se malinterpreta

¿Cuándo empezó el canal 'Mascotas y familias felices' y por qué?Empezó gracias a José (el otro miembro del canal). Él estudió comunicación audiovisual y consideró que yo tenía capacidades de comunicación, que me desenvuelvo bien con las explicaciones veterinarias. La gente recurre mucho a internet para temas de salud y, lamentablemente, ésta muchas veces no es correcta o está a medias o incluso se malinterpreta. José me animó a contribuir en que esto no pasara.



Al principio, empecé escribiendo un blog, pero él me metió la idea en la cabeza de crear un canal y finalmente lo hicimos en agosto de 2017, con el objetivo de ayudar a concienciar sobre las necesidades que tienen los animales, no solamente desde el punto de vista de cuando les pasa algo, sino para mantener el bienestar de nuestros gatos en nuestras casas.



Queremos concienciar a la gente de eso y también de las situaciones que viven los gatos que están abandonados o las personas que están ayudando para que estén atendidos.​



Primero nos dirigíamos a una audiencia en general y, poco a poco nos dimos cuenta de que, mientras que sobre perros había mucha información, sobre los gatos era todo más caótico, así que nuestra audiencia se fue decantando por el felino y, como a mí también es algo que me gusta más, hemos terminado por seguir realizando más contenidos sobre gatos.​

¿Considera que hace falta más educación sobre bienestar animal en España?Hace falta muchísima más educación. Creo que aunque hay mucho avance, todavía tendría que seguir mejorando la situación, sobre todo en determinadas zonas, como las rurales, donde cuesta mucho más llegar. A los compañeros veterinarios de estas zonas les supone mucho esfuerzo hacer medicina, no se habla tanto de prevención, de poner vacunas, cuando es algo básico.



Ahora que ha salido la nueva Ley de Bienestar Animal, se ha convertido en algo muy espinoso porque no entienden que la sobrepoblación de gatos o la explotación de animales para reproducción tiene que controlarse, igual que no entienden el tema de la castración. Hay que hacer mucha didáctica.​



Pero también las administraciones y las instituciones tienen que implicarse mucho más. Veo un cierto inmovilismo por parte de los propios colegios profesionales veterinarios, porque ellos tienen una cantidad de herramientas espectaculares para llegar a mucha gente, pero tienen que utilizarlas usando el lenguaje de las familias.



Muchas veces veo a compañeros que en su perfil publican casos de pacientes, con la foto y la explicación de la intervención o el tratamiento... No podemos poner la foto (porque es desagradable) y explicar simplemente qué hacemos, hay que usar el lenguaje adecuado​.​



Para informarnos, sobre todo tenemos que preguntarle más al veterinario, especialmente antes de tener al gato, al perro o a cualquier animal en casa.

¿Qué podemos hacer como tutores de animales de compañía para mejorar nuestros conocimientos sobre nuestras mascotas?Es complicado, pero yo siempre digo que tenemos que pensar como nuestros animales, en qué les conviene a ellos y no a nosotros. Si comprendemos un poco más, por ejemplo, en el caso de los gatos, lo sensibles que son al estrés, los cambios, a que algo de su vida no lo controlen... Tenemos ya mucho ganado e incluso podemos adelantarnos al problema.



Para informarnos, sobre todo tenemos que tender a preguntarle más al veterinario, especialmente antes de tener al gato, al perro o a cualquier animal en casa. Como esto no ocurre, muchas veces la gente no tiene los conocimientos de base y los va adquiriendo por internet, donde está todo lo bueno, pero también lo malo.



Por eso considero que el consejo del veterinario es lo más importante, junto a informarnos previamente.