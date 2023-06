La emotiva dedicatoria de Manuel Carrasco a Elena Huelva en su concierto de Sevilla: "Tus ganas ganan"

Sevilla acogió en la noche de este viernes el primer concierto del nuevo tour de Manuel Carrasco, llamado 'Corazón y flecha', en un Estadio de La Cartuja totalmente lleno con alrededor de 70.000 espectadores. "Gracias por tanto amor y complicidad, no hay palabras. Gracias por aguantar y bailar bajo la lluvia. Os quiero", ha escrito el cantante en sus redes.

Pero si hay un momento que conmocionó al público fue sin duda el emotivo homenaje que el artista dedicó a una persona muy especial: Elena Huelva. Ya en la recta final de una noche llena de emoción y música bajo la lluvia, el onubense quiso recordar a su amiga fallecida.

Así, Carrasco se sentó en el piano sobre el escenario y comenzó a interpretar, visiblemente emocionado, la canción 'Mujer de las mil batallas', tema que compuso para todas las mujeres que combaten el cáncer y que ya le había dedicado a la joven sevillana el año pasado.

Al terminar la canción, las pantallas mostraron una imagen que recreaba el rostro de Elena para después exponer el que había sido su lema durante tantos años: "Tus ganas ganan". En este momento, las voces de los miles de asistentes comenzaron a corear el nombre de Elena Huelva.

El año pasado, muy cerca de estas mismas fechas, Elena Huelva asistió a un concierto de Manuel Carrasco también en La Cartuja de Sevilla, donde el artista le dedicó en directo la misma canción.

Imágenes compartidas entonces en redes sociales mostraban a Elena Huelva a hombros de su hermana y disfrutando del momento, sin poder evitar soltar lágrimas de emoción en una de las noches que la joven aseguró que sería "uno de los recuerdos más bonitos para siempre".

"Una vez más eres capaz de emocionarme, las lagrimas me caían, como no si delante de más de 70mil personas me dedicas una canción tan especial. Y todos empiezan a cantarla mirándome", escribió Elena en una publicación de Instagram.

El de este viernes fue el primer concierto que Carrasco realizaba tras la muerte de la joven el pasado 3 de enero. Elena Huelva fue diagnosticada de cáncer en 2019, en concreto el Sarcoma de Ewing, cuando solo tenía 16 años.

Desde entonces colaboró con múltiples organizaciones y promovió activamente una mayor investigación por la lucha contra el cáncer, para lo que utilizaba como altavoz las redes sociales, donde llegó a reunir a miles de personas que la apoyaban.

"Mis ganas ganan" fue el leit motiv que acuñó para describir su actitud ante la enfermedad, siendo también el título del libro que escribió en 2022 en el que contaba su experiencia.

Finalmente, la joven falleció el 3 de enero de 2023 tras un empeoramiento continuado de su enfermedad.