Alfred García revive al Rey del Pop en 'Tu cara me suena': "Me quito el sombrero"

Alfred García revivió al Rey del Pop, Michael Jackson, en la gala de Tu cara me suena, emitida la noche del viernes. El joven interpretó el famoso tema Billie Jean, con el que consiguió unanimidad de 12.

Tanto el jurado como el público le dio la máxima puntuación posible al cantante. "Es una de las galas donde más has salido de tu registro", le dijo Chenoa en la valoración. "Has imitado sin llegar a la caricatura", continuó la cantante.

"No me lo esperaba, de verdad", confesó Alfred con el premio en la mano. "Quiero dar las gracias a todo el equipo, que nos cuida muchísimo y es lo más importante", dijo el joven. "Me quito el sombrero", le dijo Manel Fuentes con el sombrero de la actuación en la mano para felicitarle.

García donó el premio de 3.000 euros a la fundación 'Heal Los Ángeles Foundation', la cual cofundó el propio Michael Jackson, "para ayudar a los chavales jóvenes sin recursos, con su educción y su salud", declaró el ganador.