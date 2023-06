Entrevista

Roberta Metsola (Malta, 1979) aterrizó en el Parlamento Europeo en el año 2013 y desde entonces su ascenso ha sido fulgurante. Conoce como pocas personas los pasillos de una institución que ahora preside, con paso firme y habiéndose creado un perfil propio que acumula elogios pese a lo complicado del contexto actual para la Unión Europea. Su discurso es directo, claro, y va al centro de cuestiones que son capitales para el devenir del proyecto comunitario.

Junto a un grupo de medios internacionales (La Libre Belgique, Die Welt, Il Messagero, PAP) , la presidenta de la Eurocámara atiende a 20minutos en Bruselas consciente de que la Unión se juega su presente, pero también su futuro en unas elecciones europeas que están ya a un año vista (se celebrarán del 6 al 9 de junio de 2024).

Algunos organismos como Transparencia Internacional aseguran que los progresos en ese sentido del Parlamento Europeo después del Qatargate son insuficientes. ¿Qué tiene que decir?Es algo complicado, pero quiero que la gente vea los 14 puntos [planteados para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la institución] que ya se han puesto en marcha y las horas de negociaciones y de conversaciones. La clave está en cómo definir qué es un conflicto de interés, en ver cómo imponer sanciones, en cómo analizas las puertas giratorias. En julio también veremos pasos en cuanto a la formación de los eurodiputados en este sentido. Claro, yo también quiero ir contra el acoso, por ejemplo, quiero estar segura de que después de las elecciones los eurodiputados sabrán cómo manejar su presupuesto, sabrán con quién se pueden reunir y con quién no, y qué es un conflicto de interés.

¿Está a favor de bajar la edad para votar? Es un paso que por ejemplo se ha dado recientemente en Bélgica, pero también está en vigor en Malta y en algunas regiones de AlemaniaMe posicioné a favor de una edad de voto más baja y lo hice porque creo que si atraemos a los votantes más jóvenes, no solo para que se interesen por la política, sino para que sean capaces de elegir a sus representantes conseguiremos que no se desencanten y piensen que los políticos son todos iguales. Ahora, creo que el sistema educativo te tiene que preparar también para ejercer ese derecho. En algunos países funciona, en otros no tanto. En algunos países por ejemplo los jóvenes votan a las opciones más radicales; en otros ni siquiera votan. Podré dar una respuesta más concreta sobre esto cuando veamos el próximo año cuántos jóvenes de 16 años han votado.

Pero, ¿cómo se atrae a esos votantes?Yo me enfoco precisamente en esos grupos de edad de manera específica y hablaré con ellos de forma que puedan sentir que hay una mayoría centrista en el Parlamento Europeo, proeuropea, que cambia sus vidas para bien. Espero que los jóvenes de 16 de toda la UE puedan mirarnos y encontrar un candidato fuera de los extremos para votarle.

Manfred Weber aseguró que tiene las cualidades para ser nominada por el PPE a presidir la Comisión Europea. ¿Está por la labor?No. Hay una muy buena presidenta de la Comisión Europea [Ursula von der Leyen] que está haciendo un gran trabajo. Además habría que preguntar a los grupos políticos que quieren hacer y al nuevo Parlamento si quiere impulsar la figura del Spitzenkandidat o no.

¿Teme que el Parlamento Europeo que salga de las próximas elecciones esté más polarizado o radicalizado?Sí, pero esto no quiere decir que lo vaya a ignorar. Creo que en el pasado pensamos que manteniendo al electorado estable, a la gente que quiere votar y participa, los extremos no crecerían. Estábamos completamente equivocados. Dejamos de hablar a esos votantes que pensábamos que no eran nuestros, pero creo que podemos volver a ellos. Hay que acercarse a quienes creen que la mayor preocupación es la migración, a quienes creen que lo es el medio ambiente o a los que están preocupados por la economía. Quiero que el centro político les hable, no los márgenes, porque en los márgenes hay retórica que da respuestas fáciles a preguntas difíciles.

¿Cuál es su nivel de preocupación sobre la posible injerencia extranjera, de China o Rusia sobre todo, en las elecciones?Estoy preocupada. Estoy hablando con la Comisión Europea y también con las plataformas de social media y estoy esperando a la entrada en vigor de la DSA (ley de servicios digitales) en septiembre. Una vez que esto pase podremos hacer que compañías como por ejemplo TikTok estén bajo nuestras reglas. La posición del Parlamento Europeo está clara sobre esto, con la idea de que la administración pública no debería usar TikTok. Ya hemos tenido ciberataques [por ejemplo cuando el Parlamento Europeo declaró a Rusia como un país "promotor del terrorismo"] y sí, estoy preocupada.

Queda un año para las elecciones, ¿cuáles podrían ser los temas más relevantes?Dependiendo de las elecciones los temas principales son unos u otros y creo que en las próximas uno muy importante va a ser la economía, y por ejemplo habrá que explicar cómo está usando la UE el dinero para ayudar a Ucrania y ver también que hay que mantener los programas más importantes. El objetivo es que los ciudadanos vean que la UE es una historia de éxito para cada uno de ellos.

¿Cree que se verá un Parlamento más heterogéneo y quizá sea tiempo de grandes coaliciones como la que se puede dar entre el PPE y ECR?El Parlamento actual es muy interesante y el de los próximos años, si los números nos siguen mostrando lo mismo, necesitará una mayoría en el centro. La idea de coaliciones afines, con las cifras que vemos, no es posible, ni en la izquierda ni en la derecha. Requerirá que el centro sea homogéneo (con los populares, los socialdemócratas y los liberales).

¿Le preocupa que las elecciones en España en plena presidencia rotatoria del Consejo frenen por así decir la agenda de los próximos meses?Tuvimos una presidencia francesa del Consejo con dos vueltas de presidenciales y dos vueltas de elecciones legislativas y sobrevivimos muy buen, fue una presidencia muy exitosa. También la presidencia checa (en 2009) y en el caso de Suecia [que cambió de Gobierno solo un mes antes de asumir su semestre] el programa no cambió para nada. Con la presidencia española si me preguntas hace dos semanas la idea es que las elecciones iban a ser en diciembre y hubiéramos tenido un importante debate nacional aquí.



Ahora ya veremos: habrá eventos que se darán, otros que no porque las Cortes están disueltas. Pero tiendo a creer, hemos vivido muchas presidencias con elecciones y no hay que subestimar el compromiso de los eurodiputados [respecto a las negociaciones con el Consejo]. Además, los funcionarios del Consejo trabajan muy duro y hacen muchísimo y quieren tener una presidencia exitosa y para eso necesitas un compromiso político fuerte.