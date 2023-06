La 'madre secreta' de Putin muere en la pobreza tras afirmar que era su progenitora y que le salvó de los abusos de su padre

Una mujer que ha afirmado durante años ser la madre secreta del presidente ruso, Vladimir Putin, ha muerto a los 97 años. Durante décadas, Vera Putina ha afirmado que Putin era su hijo, concebido durante una aventura con un hombre casado, algo que él ha negado por completo, tal como recoge The Mirror.

Afirmó que lo envió a Rusia cuando sólo tenía 10 años, después de que su padrastro, Georgi, abusara de él y lo descuidara durante su infancia en Metekhi, un pueblo pobre de Georgia. Vera, que dijo que su apodo para Putin era "Vova", afirmó que fue enviado a vivir con sus abuelos en Ochyor, Rusia, tras los malos tratos sufridos en la infancia.

Aunque la mayoría tacharía sus afirmaciones de tonterías, Vera presentó varias fotos de su hijo que guardaban un extraño parecido con el líder ruso.

Ahora, según los informes, después de pasar años siendo desairada por él, ha muerto a los 97 años. Vera dijo en una de sus últimas entrevistas: "Mi sueño es no morir sin que Vova me vea y me hable al menos una vez.

"A menudo le veo en mis sueños, pero no quiere hablar conmigo. Tanto en la vida como en sueños, está disgustado por lo que hice, no puede perdonarme".

Vera habló de los abusos de Georgi contra Putin: "No pegaba a Vova, pero no ocultaba su antipatía hacia él. A menudo amenazaba con echar a "ese cabrón" de su casa. "Pasaba el día sin que le dirigiera la palabra. Vova sufría y le odiaba, pero también tenía miedo del hombre y no se atrevía a levantar la voz".