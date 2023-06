Desokupa anuncia la recuperación del piso de una mujer de 88 años en Badalona: "No puede ser que sigan pasando estas cosas"

La empresa Desokupa ha vuelto a captar la atención después de anunciar que un grupo de cuatro personas había ocupado el piso de una mujer de 88 años en Badalona, el cual lograron recuperar en tiempo récord. En un vídeo publicado el pasado miércoles en su cuenta de YouTube, Daniel Esteve, dueño de la compañía, hizo público el caso de esta mujer mayor que tuvo que dejar su piso por motivos de salud y que después fue ocupado. Por esta razón, se comprometió a recuperarlo sin cobrar nada a cambio y además retó al recién elegido alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a resolver este problema.

Esto ocurre después de que hace algunas semanas esta empresa, que se especializa en desalojar okupas de viviendas, amenazara con desocupar los edificios 'La Ruïna' y 'El Kubo', cuyos inquilinos, que se niegan a abandonar los mismos, habrían amenazado en convertir los desalojos "en una batalla campal". Sin embargo, la empresa anunció días después renunciaba a llevar a cabo el desalojo porque consideraba que "ya no hacía falta", confiando en que un juzgado aceptara su petición de medidas cautelares para ordenar un desahucio policial.

"No puede ser que sigan pasando estas cosas en España", se quejó el dueño de Desokupa al principio del vídeo. Después empezó a la relatar el caso de esta mujer mayor, con un tumor, párkinson y apenas movilidad, que tuvo que dejar la casa en donde ha vivido durante 60 años y trasladarse a una residencia para recibir los cuidados que necesita. Después de su salida, la vivienda fue okupada por cuatro personas.

Seguidamente, Daniel Esteve apeló directamente a los okupas: "Rezad lo que sepáis y al Dios que queráis, como no abandonéis el piso ya va a haber fiesta y de la buena", les amenazó. "Vosotros salís de ese piso como que me llamo Daniel". Por último, retó a Xavier García Albiol (PP), quien fue elegido el pasado 28 de mayo como alcalde de Badalona y que además gobernará con mayoría absoluta, a sumarse a él y a resolver el problema. "Si quieres venir conmigo, te dejo una camiseta, te voy a enseñar cómo se desocupa un piso", finalizó. Hasta los momentos, García Albiol no ha dicho nada al respecto.

Al día siguiente de haber anunciado que se harían cargo de este caso, el jefe de Desokupa volvió a subir un vídeo en el que notificaba que había cumplido su misión, puesto que su equipo junto con los Mossos d'Esquadra habían logrado recuperar el piso de la señora. "Lo prometido es deuda", afirmó Esteve. Además, aprovechó la ocasión para echarle en cara a los políticos que "lo que no hacéis vosotros lo haremos nosotros cada día en las calles, el pueblo no se toca y los abuelos menos", concluyó.