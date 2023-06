Así es Laura Madrueño, la presentadora de 'Supervivientes' que es fan de 'First Dates'

La edición de este año en Supervivientes comenzó con una importante novedad, la del cambio de presentadora en Honduras. Durante los últimos años, los espectadores se habían acostumbrado a ver a Lara Álvarez de Cayos Cochinos, pero esta temporada es Laura Madrueño la que está informando de todo lo que ocurre en el programa de Telecinco.

La presentadora fue la elegida por Mediaset para sustituir a Álvarez, que llevaba en el reality de supervivencia desde 2015, ya que el perfil aventurero de la madrileña encajaba perfectamente para conducir la nueva etapa de uno de sus espacios más representativos.

Madrueño ha cambiado este año el plató de El tiempo en los Informativos de Telecinco por la sal y la arena de las playas hondureñas, medio que no le es ajeno gracias a su afición al mar y al buceo.

Madrueño es licenciada en Comunicación Audiovisual y forma parte del equipo de Informativos Telecinco desde hace varios años. Antes de viajar a Supervivientes, la periodista estaba al frente del espacio El tiempo, que se emite tras el informativo de la noche que presenta Pedro Piqueras.

También ha colaborado en otros espacios de Mediaset como El programa de Ana Rosa o Sálvame. Además, ha fundado la productora We Are Water Films, que se encarga de realizar documentales submarinos.

Amor por el mar

Aparte de los documentales submarinos de su productora, también ha escrito un libro, Somos agua, donde comparte los mejores momentos de su diario de buceo que lleva escribiendo más de veinte años: "Publicarlo fue muy importante porque realicé una preparación brutal", admite.

"En él hablo de la actual situación del mar, ya que en estos últimos 100 años lo hemos contaminado más que en el resto de la historia de la humanidad. También me centro en los tres problemas que considero que tienen los mares: El calentamiento global, los plásticos y la sobrepesca. Somos agua también tiene historias personales de mis padres o de mi abuelo".

Compañera y seguidora de Carlos Sobera

El poco tiempo libre que tiene, aparte de disfrutar del buceo de manera no profesional, lo dedica a ver a algunos de sus compañeros de cadena en televisión.

"Veo mucho los informativos y escucho la radio desde primera hora en el coche para informarme. También veo documentales y series, pero estoy poco en casa para ver televisión", reconoce.

Es sí, es fiel seguidora de todo lo que sucede en el restaurante del amor de First Dates: "Me gusta mucho (risas). Me lo paso muy bien con Carlos Sobera y los comensales que acuden al local de Cuatro".

"Creo que es un programa maravilloso y un experimento único a nivel social que se puede ver en televisión", concluye.