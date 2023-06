María Isabel rescata a varios gatos abandonados en la basura: "Qué situación más mala he vivido"

María Isabel se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Desde que el pasado 14 de febrero fuera madre junto a Jesús Marchena, la cantante no puede ocultar su felicidad. Así lo demuestra a través de sus redes sociales, donde la cantante se ha hecho un hueco.

Sin embargo, aunque normalmente la joven comparte contenido positivo, recientemente ha tenido que mostrar su faceta más dura. Todo ocurrió el pasado miércoles 31 de mayo mientras la ganadora de EuroJunior paseaba junto a su hija.

Mientras caminaba empezaron a escuchar el llanto de un animal en un cubo de basura. Al acercarse, encontró que en el contenedor alguien había abandonado varios cachorros de gatos. "Jesús no me puede ayudar porque está recién operado, he llamado a una amiga para que me ayude a sacar a los gatitos que hay aquí dentro, estaba paseando con Daliana".

María Isabel rescata a unos gatos junto a una amiga. mariaisabelamqs / INTAGRAM

La intérprete no podría creerse lo que acababa de encontrar. Y es que a unos 30º en la calle, los animales había sido dejado a su suerte: "¿Quién leches tira unas vidas a la basura?".

De este modo, la andaluza y una amiga rescataron a los pequeños y los llevaron a un veterinario para que los limpiasen y los revisasen: "Hemos venido al veterinario, les acaban de lavar, les han quitado las pulguitas, las hormigas y todo lo que tenían, qué pena de verdad".

Los gatos estaban en la basura. mariaisabelamqs / INTAGRAM

Tras descubrir que todo estaba en orden, aseguraron que empezarán a buscarle un buen hogar mientras se quedan en casa de su amiga: "Se los va a llevar Estrella, la pobre que tiene ya varios gatos y perros, pero por lo menos para sacarlos adelante y buscarles familia, yo le estaré ayudando en los ratitos que pueda escaparme, y por lo menos puede sacarlos adelante".

Después de solucionarlo todo, la joven ha querido hacer una dura reflexión: "Qué situación más mala he vivido. Yo a pesar de mi cansancio no podía mirar para otro lado, no iba a dejar a esos gatitos en el contenedor. Qué gente más mala, qué gente más horrible".

"El año pasado pasó lo mismo en el mismo contenedor y se lo encontró también Estrella. ¿Tanto te cuesta llevar a tu gato o a tu gata a castrarlo? Es más fácil tener gatitos, meterlos en una bolsa y a la basura", explicaba, demostrando que no es la primera vez que esto les ocurre.

"Hemos tenido que meter un recogedor y todo, porque ni podíamos meternos nosotros en el contenedor, porque era muy pequeño el espacio, ni nada, o sea, con un recogedor lo hemos sacado, pero lo han metido a propósito, había muchas maneras de sacar adelante a esos gatos, pero no tirándolos a la basura, eso es lo peor que puedes hacer".