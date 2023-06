Cuánto me quedaría de pensión con 30 años cotizados

¿Existe un mínimo de tiempo exigido para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación completa? Como detalla la Seguridad Social, uno de los requisitos imprescindibles para poder cobrar esta pensión pública es haber cotizado, al menos, durante un periodo de 15 años a lo largo de la vida laboral.

La edad ordinaria de jubilación este año se sitúa en 65 años para aquellos trabajadores que hayan cotizado, al menos, 37 años y nueve meses. Si no, se deben haber cumplido 66 años y cuatro meses. No obstante, no todos los trabajadores alcanzan este tiempo de cotización para poder acceder al 100% de la pensión.

Cómo calcular la pensión que te quedaría

Si has cotizado por un periodo de 30 años, ¿se pierde el derecho a la pensión contributiva? No, pero si no se alcanza la edad ordinaria de jubilación establecida, este año 66 años y cuatro meses, no se percibirá la pensión completa.

Por tanto, para el cálculo de la cuantía correspondiente, se tendrá en cuenta la base reguladora, cuyo porcentaje se incrementa en función de los años cotizados. Al cotizar los 15 años obligatorios para acceder a la prestación contributiva, se accede a un importe correspondiente al 50% de la base reguladora. A partir de ahí, por cada uno de los 49 primeros meses adicionales, se suma un porcentaje del 0,21% en la base reguladora. Desde el mes 50 al 209, se aplica un 0,19% por cada mes cotizado.

La Seguridad Social cuenta con un simulador web en su sede electrónica para que cualquier persona pueda comprobar la cuantía aproximada de su pensión si se jubila en función de los años cotizados. Se puede acceder a través de este enlace.