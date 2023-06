Qué hacer si estás en la lista Robinson y te siguen haciendo llamadas 'spam'

La Lista Robinson es un servicio gratuito de exclusión publicitaria por el que las empresas y comercializadoras no pueden llamarte para ofrecerte su publicidad. "Para el progreso de la actividad económica, el tratamiento de datos de carácter personal es vital. El fomento del legítimo ejercicio de dichas actividades debe conciliarse necesariamente con el respeto al derecho a la protección de datos de las personas", destacan en la web oficial del servicio.

Para acceder a este servicio, la persona interesada debe inscribirse, a través de este enlace, e indicar por qué medios no desea recibir publicidad externa: teléfono, correo postal, correo electrónico o SMS/MMS. De esta manera, únicamente podrán enviarte publicidad o llamarte para ofrecerte un servicio las empresas a las que hayas dado tu consentimiento.

¿Se puede poner una reclamación?

No obstante, un porcentaje de personas notifica que, a pesar de estar en esta lista, continúan recibiendo llamadas o mensajes comerciales. ¿Qué se debe hacer en estos casos? "Si una entidad o una empresa desea enviarte publicidad personalizada y no le has dado tu consentimiento expreso para ello, tiene la obligación legal de consultar la Lista Robinson", especifican.

Es cierto, indican, que la inscripción puede tardar dos meses en ser "plenamente efectiva", puesto que puede que tus datos estén siendo utilizados por una campaña comercial en marcha. En cualquier caso, si sigues recibiendo llamadas 'spam' estando en esta lista y ha transcurrido este tiempo, se puede poner una reclamación en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP), disponible en este enlace.